Grupo de 200 militares estadounidenses supervisarán la tregua de Gaza

Un grupo de 200 militares estadounidenses serán desplegados en Medio Oriente para supervisar la tregua entre Israel y el movimiento palestino Hamás, tras el acuerdo de paz propuesto por el presidente Donald Trump, anunciaron el jueves funcionarios de Washington.

En un primer momento el jefe del comando central del Ejército de Estados Unidos, almirante Brad Cooper, "tendrá 200 personas en el terreno. Su papel será el de supervisar, observar, asegurarse de que no haya violaciones", indicó a la prensa un alto oficial.

Junto con ellos habrá también militares egipcios, cataríes, turcos y probablemente emiratíes, señalaron las fuentes. Otro oficial precisó que "no hay intención de enviar tropas estadounidenses dentro de Gaza".

"La idea es hacerlo colegiado, por así decirlo. Y los israelíes obviamente estarán en contacto permanente con ellos", dijo el oficial.

Las fuentes indicaron que poner al almirante Cooper a cargo daría "confianza y seguridad a los países árabes".

El personal estadounidense estará destinado a "ayudar a crear el centro de control conjunto y luego integrar todas las demás fuerzas de seguridad que estarán allí para evitar conflictos con las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", dijeron las fuentes.

