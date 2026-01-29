Grupo petroquímico Dow recortará 4.500 puestos de trabajo

El grupo petroquímico estadounidense Dow anunció la reducción de unos 4.500 puestos de trabajo dentro de un plan de transformación que apunta a la inteligencia artificial y la automatización para mejorar la productividad, según un comunicado de la empresa publicado este jueves.

El plan permitirá conseguir unos 2.000 millones de dólares adicionales en beneficio operativo, indicó Dow.

La empresa se encuentra en dificultades, luego de cerrar 2025 con una pérdida neta de 2.600 millones de dólares, frente a un beneficio neto de 1.100 millones en 2024.

Según sus proyecciones, cerca de dos tercios de los beneficios generados por el plan de transformación procederán de mejoras de productividad.

La compañía estima que tendrá costos de entre 1.100 y 1.500 millones de dólares, de los cuales entre 600 y 800 millones corresponderán a indemnizaciones por los 4.500 despidos.

"Esperamos que estos esfuerzos aporten al menos 2.000 millones de dólares de beneficios adicionales en el corto plazo", declaró el director ejecutivo del grupo, Jim Fitterling, citado en el comunicado.

Muy sensible al ciclo económico, Dow se ha visto atrapada entre un movimiento de bajadas de precios y el aumento de sus costos de aprovisionamiento.

El grupo —que emplea a 36.000 personas alrededor del mundo— había anunciado ya desde el año pasado medidas de ahorro para ajustarse a una coyuntura desfavorable, entre estas el aplazamiento de un proyecto de planta en Canadá.