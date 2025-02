Grupos de ayuda a refugiados dicen que el gobierno de Trump intenta eludir una orden judicial

SEATTLE (AP) — Grupos de ayuda a refugiados afirmaron en un documento presentado el jueves ante un tribunal federal que el gobierno del presidente Donald Trump parece intentar eludir un fallo de esta semana que bloqueó sus intentos por suspender el programa de admisiones de refugiados en Estados Unidos.

El juez federal de distrito Jamal Whitehead en Seattle determinó el martes que, si bien el presidente tiene una amplia autoridad sobre quién entra al país, no puede anular la ley aprobada por el Congreso que establece el Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos.

Whitehead, nombrado en 2023 por el expresidente Joe Biden, indicó que las acciones de Trump equivalían a una “anulación real de la voluntad del Congreso” y, desde el estrado, concedió la solicitud de los grupos de ayuda para la emisión de un mandato judicial preliminar, el cual bloquea la orden ejecutiva de Trump que suspende el programa de reasentamiento de refugiados. Prometió que en los próximos días emitirá un fallo por escrito.

Pero el miércoles, los grupos de ayuda, incluidos Church World Service y la organización judía de reasentamiento de refugiados HIAS, recibieron notificaciones de que sus “acuerdos de cooperación” con el Departamento de Estado habían sido cancelados.

Los grupos solicitaron el jueves a Whitehead una audiencia de emergencia para hablar sobre el impacto de los avisos de cancelación, o para dejar claro que su fallo también se aplica a esos avisos recién emitidos. Los grupos señalaron que las acciones del gobierno son un “intento flagrante” de evadir el fallo del tribunal.

“Los demandados continúan implementando su desfinanciamiento del USRAP (siglas en inglés del programa de refugiados), y es necesaria una audiencia de emergencia para garantizar que no se les permita evadir el fallo del tribunal ni la próxima orden escrita con ocurrencias diseñadas para confundir el estado de la situación”, decía la moción.

Whitehead programó una audiencia para el lunes.

El Departamento de Estado reconoció la recepción de un correo electrónico de The Associated Press sobre la petición de los demandantes, pero fuera de ello no respondió a preguntas al respecto. Los avisos indicaban que los acuerdos de cooperación con las agencias de reasentamiento estaban siendo cancelados “por convenirle así al gobierno federal, de acuerdo con una directriz del secretario de Estado Marco Rubio, con el fin de que estén alineados con las prioridades de la agencia y el interés nacional”.

El programa de refugiados, creado por el Congreso en 1980, es una forma de migración legal a Estados Unidos para personas desplazadas por la guerra, desastres naturales o persecución, un proceso que a menudo se lleva años e implica una verificación de antecedentes significativa. Es diferente del asilo, por el cual las personas recién llegadas al país pueden solicitar permiso para permanecer porque temen ser blanco de persecución en su país de origen.

A pesar del añejo apoyo de los demócratas y los republicanos para aceptar refugiados, el programa se ha politizado en los últimos años. Trump también lo detuvo temporalmente durante su primer mandato, y luego disminuyó drásticamente el número de refugiados que podían entrar a Estados Unidos cada año.

Hay 600.000 personas en todo el mundo que se encuentran en proceso de venir a Estados Unidos en calidad de refugiados, según el gobierno.

La orden de Trump y la posterior retención de fondos por parte del gobierno dejaron varados a refugiados que ya habían sido aprobados para venir al país, obligaron a los grupos de ayuda a despedir personal, y suspendieron la asistencia a corto plazo, como el pago del alquiler, para aquellos que se habían reasentado recientemente aquí, indicaron las organizaciones en la demanda que impugna las acciones.

El documento del jueves fue presentado al día siguiente de que el gobierno de Trump le pidiera a la Corte Suprema que bloquease otra orden judicial, la cual le exigía liberar miles de millones en ayuda al extranjero suspendida. El gobierno también esbozó planes para cancelar más del 90% de los contratos de ayuda al extranjero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y 60 mil millones de dólares en asistencia general estadounidense en todo el mundo.

Shawn VanDiver, un veterano de la Armada y líder de #AfghanEvac —una coalición que apoya las iniciativas de reasentamiento de afganos—, indicó que la cancelación de los contratos perjudicaría a los afganos que trabajaron estrechamente con Estados Unidos durante la guerra de más de dos décadas en Afganistán, y que ahora están en riesgo. Se han estado reasentando en territorio estadounidense a través del programa de refugiados, así como del programa de visas para inmigrantes especiales.

Si bien el programa de visas para inmigrantes especiales sigue operando, las cancelaciones de contratos eliminan la financiación que se destinaba a ayudar a aquellos que calificaban para venir a Estados Unidos e iniciar una vida nueva aquí.

“Ahora los afganos quedaron a su suerte para llegar aquí”, manifestó.

“No se equivoquen, esto es una traición comparable a lo que todos sentimos en agosto de 2021”, manifestó, refiriéndose a la caótica retirada estadounidense de Kabul durante el gobierno de Biden.

Rebecca Santana contribuyó desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.