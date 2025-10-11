Guardia Nacional puede quedarse, pero no desplegarse en Illinois (corte de apelación)
Un tribunal de apelaciones decidió el sábado que cientos de efectivos de la Guardia Nacional enviado
Un tribunal de apelaciones decidió el sábado que cientos de efectivos de la Guardia Nacional enviados a Chicago pueden permanecer en Illinois, pero no desplegarse.
"Se ordena que se conceda la solicitud de los demandantes para una suspensión administrativa en cuanto a la federalización de la Guardia Nacional (ndlr, que pase de control estatal a federal) y que se niegue en cuanto al despliegue", indicó el fallo del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito estadounidense.
Con esta decisión se confirma en gran parte la suspensión de una corte inferior a la movilización ordenada por el presidente Donald Trump como parte de su campaña de deportación masiva de inmigrantes irregulares.
