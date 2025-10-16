Guardia Nacional se despliega en Memphis por orden de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Memphis, Tennessee, para ayudar a las autoridades de la ciudad, informó este jueves el departamento militar del estado.

Trump logró el despliegue de efectivos militares en las calles de tres ciudades -Los Ángeles, Washington y Memphis- mientras que la justicia hasta ahora logró bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Portland y Chicago.

"Los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Tennessee están colaborando con tareas como patrullas de seguridad comunitaria, seguridad local y control de tráfico en apoyo a los esfuerzos continuos para reducir el crimen y promover la seguridad pública en Memphis", dijo el Departamento Militar del estado.

Las tropas están "bajo ordenes federales del presidente y autorización del gobernador (republicano de Tennessee) Bill Lee", agregó ese departamento.

Después de que el despliegue en Portland fuera bloqueado temporalmente por un tribunal, Trump consideró el uso de la Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar el ejército dentro de Estados Unidos para suprimir rebeliones.

Un tribunal federal de apelaciones confirmó este jueves la suspensión del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago y sus alrededores, alegando que la administración Trump no había demostrado que las condiciones en la ciudad de Illinois, la tercera más grande de Estados Unidos, justificaran la medida.

Trump ha sido acusado de un creciente autoritarismo al intentar deportar a inmigrantes indocumentados mediante redadas realizadas por agentes federales armados y enmascarados, lo que ha provocado acusaciones de abusos de derechos y detenciones ilegales.

