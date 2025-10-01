Guardianes y Padres se ganan una vida extra con jonrones de Rocchio y Machado

Los Guardianes de Cleveland y los Padres de San Diego evitaron este miércoles la eliminación en la serie de comodín de las Grandes Ligas con triunfos frente a los Tigres de Detroit y los Cachorros de Chicago.

El venezolano Brayan Rocchio desató una tardía explosión ofensiva con la que Cleveland se impuso 6x1 a Tigres mientras el dominicano-estadounidense Manny Machado sentenció con un jonrón de dos carreras la victoria de San Diego 3x0 en Chicago.

Ambas eliminatorias están empatadas 1-1 y se definirán el jueves en el tercer y último partido.

También este miércoles, los Medias Rojas de Boston podían dar un bombazo eliminando a sus archirrivales, los Yankees, en Nueva York mientras los Dodgers de Los Ángeles trataban de finiquitar a los Rojos de Cincinnati.

La segunda jornada de playoffs arrancó en el Progressive Field de Cleveland con un triunfo de los Guardianes mucho más igualado de lo que marcó la pizarra.

Los locales, doblegados el martes (2x1) ante una impresionante actuación del lanzador Tarik Skubal, tomaron una temprana ventaja con un jonrón del estadounidense George Valera en la entrada inicial.

En la cuarta, Detroit sembró el temor entre los casi 27.000 aficionados con un sencillo del puertorriqueño Javier Báez que permitió que Riley Greene empatara el marcador.

Los Tigres siguieron poniendo corredores en base en casi todos los innings, pero fue el venezolano Rocchio el que desatascó el duelo en favor de los locales en la octava entrada.

El bateador caraqueño pegó un jonrón de 116 metros que devolvía la ventaja a Cleveland y hacía honor a su apodo de Playoff Rocchio, ganado por su forma de crecerse en las eliminatorias.

El batazo de Rocchio, de 24 años, abrió un inning con cinco anotaciones para los Guardianes, incluido un cuadrangular del canadiense Bo Naylor que remolcó las carreras de Daniel Schneemann y el dominicano José Ramírez.

- Lanzamiento récord de Miller -

Cleveland forzó así el desempate de la eliminatoria que definirá al rival de los Marineros de Seattle en la ronda divisional de la Liga Americana.

"Así somos nosotros. No podría estar más orgulloso de nuestros chicos, teníamos la espalda contra la pared (...) Mañana será otra batalla de perros, lo garantizo", anticipó el mánager de Guardianes, Stephen Vogt.

En el segundo turno del miércoles, los Padres también sortearon un temprano adiós con un sólido triunfo en el Wrigley Field de Chicago.

Los dominicanos Manny Machado y Fernando Tatis Jr., invisibles en la derrota del martes (3x1), asumieron esta vez el protagonismo de la ofensiva californiana.

Tatis Jr.

Abrió la pizarra en la entrada inicial, robando la tercera base y pasando por la registradora tras un elevado de sacrificio de Jackson Merrill.

A los Padres les bastó con otro zarpazo en el quinto inning, en un cuadrangular de Machado que remolcó otra carrera de Tatis Jr.

Los visitantes defendieron el botín a base de defensa y un pitcheo de altura que dejó en blanco a los Cachorros.

Mason Miller dejó una joya desde el montículo como parte de un bullpen que sólo concedió un hit en 5,1 entradas.

El relevista, que ponchó a cinco bateadores, le lanzó una recta a Carson Kelly en el séptimo inning a 168,2 km/h, el lanzamiento más rápido en playoffs desde que empezaron los registros de Statcast en 2015.

La anterior marca era del cubano Aroldis Chapman con 167,6.

Los Padres se hicieron con Miller, de 27 años, en el último día del mercado de fichajes de julio procedente de los Atléticos.

gbv/cl