Guirassy es peligroso pero buscamos "neutralizar" a todo el Dortmund, dice DT del Flu

El atacante Serhou Guirassy es un jugador peligroso, pero el Fluminense ha entrenado para neutralizarlo a él y a todo el Borussia Dortmund en el debut en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, dijo este lunes el DT del equipo brasileño, Renato Portaluppi.

"Es un jugador difícil de marcar, pero en estos días intenté estudiar mucho a nuestro rival, no solo individual sino colectivamente. Entrenamos bastante para neutralizar no solo a A, B o C, sino a todo el equipo de ellos", dijo Renato Gaúcho en una rueda de prensa en East Rutherford, Nueva Jersey.

Guirassy, internacional con Guinea, tuvo una temporada 2024-25 de ensueño, al terminar como cogoleador de la Liga de Campeones de Europa junto al brasileño Raphinha (FC Barcelona) con 13 goles y viceartillero de la Bundesliga con 21 dianas, cinco menos que el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich).

"Lo que más pido a mis jugadores es valor y personalidad para jugar. El Borussia va a tener nuestro respeto, sin ninguna duda, pero pueden estar seguros de que no vamos a defendernos todo el tiempo", agregó el fogueado entrenador, de 62 años.

El Flu, campeón de la Copa Libertadores de América de 2023, abrirá el martes frente a los alemanes el Grupo F, un duelo que se presenta vital para definir la punta de la zona, que completan el Ulsan Hyundai surcoreano y el Mamelodi Sundowns sudafricano.

Portaluppi, vencedor como jugador de la Copa Intercontinental de 1983 con el Gremio de Porto Alegre, en una final ganada al Hamburgo con dos goles suyos, aseguró que cuenta con "prácticamente" todo el plantel para el estreno en el Metlife Stadium.

"Son tres partidos para poder pasar a la siguiente fase", apuntó el DT. "El torneo es una gran oportunidad para que algunos jugadores del Fluminense, que sueñan con jugar en Europa, sean vistos y contratados por algún club europeo".

Sexto en el actual Brasileirao y clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana, el Tricolor de Rio de Janeiro promete un fútbol vistoso en el renovado Mundialito.

"Pueden tener certeza de que todo lo que estamos mostrando en Brasil lo vamos a poner en práctica en el Mundial", aseguró. "En la parte técnica, muchos de los jugadores de ellos (Dortmund) no tienen la personalidad ni la calidad en los pies de los jugadores brasileños".

raa/cl