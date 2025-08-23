Gurriel impulsa en la 11ma la carrera del triunfo de Diamondbacks, 6-5 ante Rojos

PHOENIX (AP) — El cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo en la undécima entrada para impulsar la carrera con que los Diamondbacks de Arizona superaron el viernes 6-5 a los Rojos de Cincinnati.

El venezolano Gabriel Moreno consiguió un jonrón de tres carreras en su regreso de la lista de lesionados por los Diamondbacks.

Gurriel abrió la undécima entrada y bateó un sencillo entre el jardín derecho y el central ante Scott Barlow (6-2). Ello permitió que anotara con facilidad el veloz Corbin Carroll, quien comenzó la entrada en segunda base.

Cincinnati tomó una ventaja de 5-4 en la parte alta de la décima, aprovechando un error del lanzador John Curtiss en un tiro. Arizona empató con un sencillo impulsor del dominicano Ketel Marte después de un turno de 13 lanzamientos contra Graham Ashcraft.

Los Rojos estaban abajo por 4-2 después de tres innings, pero redujeron la diferencia a 4-3 en la sexta con un rodado impulsor de Austin Hays que permitió anotar al dominicano Elly De La Cruz, quien se embasó con un triple inicial.

Cincinnati empató en la octava con un sencillo impulsor de De La Cruz.

Moreno conectó su jonrón de tres carreras después de perderse más de dos meses por una fractura en un dedo. Su contundente batazo al bosque izquierdo llegó en la tercera entrada y fue su sexto de la temporada, dando a los D-backs una ventaja de 4-2.

El derecho de Arizona, Ryne Nelson, permitió tres carreras y cuatro hits en seis entradas, durante las que regaló un par de boletos. Ponchó a seis.

Jalen Beeks (4-1) se llevó la victoria con una undécima entrada en blanco.

Por los Rojos, los dominicanos Miguel Andújar de 2-1 con una anotada, De la Cruz de 5-2 con una anotada y una producida, Noelvi Marte de 3-0 con una anotada.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 1-1 con una anotada, Marte de 5-1 con una remolcada. El cubano Gurriel de 4-1 con dos producidas. El venezolano Moreno de 4-2 con una anotada y tres impulsadas.