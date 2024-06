Hallaron un raro pez en una playa de Oregon, creyeron que era una especie nueva, pero una experta reveló la verdad

Escuchar

Un extraño pez apareció sobre la arena en una de las playas de Oregon, Estados Unidos. Hasta el momento, se pensaba que este enorme ejemplar solo vivía en aguas templadas del hemisferio sur, pero en la costa norte, los científicos comienzan a reelaborar sus estudios. Seaside Aquarium dio los detalles de cómo descubrieron a la especie.

El 6 de junio, el acuario compartió una publicación con la descripción: “Ha oído hablar del pez luna, pero ¿ha oído hablar del pez luna con capucha? El 3 de junio, un pez luna de 221 cm apareció en la playa de Gearhart, al norte de Seaside (Oregon)”, indicó la institución.

Este animal marino grande y de aspecto extraño comenzó a crear un gran revuelo en las redes sociales. Aunque había tormenta, la gente acudía en masa a la playa para ver a esta especie inusual. Las fotografías que tomaron los visitantes no tardaron en volverse virales y llegaron hasta Nueva Zelanda, donde se encontraba la experta que investiga a estos ejemplares.

Seaside Aquarium compartió los detalles del ejemplar Seaside Aquarium

“No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a oídos de Mariann Nyegaard. Las imágenes que vio indicaron que este podría no ser un pez luna común y corriente (llamado Mola Mola), sino una especie diferente con la que estaba muy familiarizada: el pez luna Mola Tecta”, explicó el Seaside Aquarium en sus redes sociales.

Fue a través de su investigación que se logró describir esta nueva especie de pez luna en 2017. Con este nuevo hallazgo, Nyegaard se acercó al Seaside Aquarium para ver si estarían dispuestos a tomar muestras para un estudio genético. El personal respondió rápidamente, sacó más fotografías, medidas y muestras de tejido.

Fue así que la científica descubrió que no solo se trataba de un pez raro, sino que este podría ser el espécimen más grande jamás muestreado.

Una nueva especie marina apareció en las costas de Oregon Seaside Aquarium

Era una especie de pez totalmente distinta a la que creían

Este ejemplar es conocido como Mola Tecta o “pez luna embaucador” por su parecido con la otra especie. Sin embargo, las recientes investigaciones de Marianne Nyegaard demostraron que tiene diferencias, ya que su comportamiento es bastante esquivo con los humanos, no siente curiosidad, ni se acerca. Según los científicos, fue esto lo que dificultó la búsqueda, que duró cuatro años.

La palabra “tecta” en latín significa oculto, un apodo perfecto para un embaucador. Se pensaba que esta especie vivía principalmente en las frías aguas de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y el sur de Chile. No obstante, según explica el Seaside Aquarium, esa teoría puede cuestionarse, ya que algunos ejemplares llegaron recientemente a las costas de California, otro en Alaska y ahora en Oregon.

Un pez luna Mola Tecta apareció en las costas de Oregon Seaside Aquarium

El pez luna embaucador tiene una forma corporal adulta más delgada y elegante, en tanto que sus aletas pectorales son pequeñas y redondeadas. A diferencia de otros peces luna, este no desarrolla bultos, protuberancias, ni tiene hocico, según el artículo del equipo publicado en el Zoological Journal of the Linnean Society. Además, tiene una piel dura que se vuelve impenetrable por el resto de los depredadores.

