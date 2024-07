Harris advierte a Netanyahu que no se callará ante el sufrimiento en Gaza

La vicepresidenta Kamala Harris dio este jueves señales de un posible giro a la política de Estados Unidos respecto al conflicto en Gaza, al pedir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que alcance un acuerdo de paz y advertirle que no se quedará "callada" sobre el sufrimiento en este territorio palestino.

Harris, que lanzó su candidatura a la Casa Blanca tras la retirada del presidente Joe Biden de la carrera electoral, dejó claro que no seguirá la estrategia del mandatario de 81 años, que consistía en ejercer presión sobre Israel entre bastidores.

"Lo que ha ocurrido en Gaza durante los últimos nueve meses es devastador. Las imágenes de niños muertos y de personas hambrientas y desesperadas que huyen en busca de seguridad, a veces desplazadas por segunda, tercera o cuarta vez", declaró a los periodistas.

"No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos volvernos insensibles ante el sufrimiento y no me quedaré callada", añadió Harris, que aún debe ser nombrada oficialmente como aspirante presidencial en la convención del Partido Demócrata en agosto.

La exsenadora, de 59 años, dijo que la reunión con Netanyahu fue "franca" y afirmó que ya era hora de poner fin a la "devastadora" guerra.

"Expresé al primer ministro mi gran preocupación por la magnitud del sufrimiento humano en Gaza, incluida la muerte de tantos civiles inocentes", así como "por la terrible situación humanitaria", declaró.

- "Cerrar este acuerdo" -

Harris también pidió la creación de un Estado palestino e instó a Netanyahu y a Hamás a aceptar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes para poner fin a la guerra desatada por los ataques de ese grupo islamista palestino del 7 de octubre contra Israel.

"Como acabo de decirle al primer ministro Netanyahu, es hora de cerrar este acuerdo", dijo.

La franqueza de Harris contrasta con el apretón de manos efusivo entre Biden y Netanyahu horas antes, aunque la relación entre ambos es muy tensa desde hace meses.

"De un orgulloso judío sionista a un orgulloso sionista irlandés estadounidense, quiero agradecerle los 50 años de servicio público y los 50 años de apoyo al Estado de Israel", dijo Netanyahu en homenaje a Biden.

"Y espero con ansias hablar con usted hoy y trabajar con usted en los próximos meses", añadió.

Según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, Biden reafirmó la necesidad de alcanzar un acuerdo "rápidamente".

Biden ha mostrado su firme apoyo a Israel desde el inicio del conflicto, pero ha sido cada vez más crítico a medida que aumenta el número de víctimas civiles en Gaza y las restricciones a la cantidad de ayuda humanitaria que llega al devastado territorio.

Los dos líderes se reunieron posteriormente con las familias de los rehenes estadounidenses retenidos en Gaza, muchos de los cuales han pedido a Netanyahu un alto el fuego.

Harris, por su parte ha sido más franca sobre Gaza en el pasado y se ha especulado con que podría adoptar un enfoque más duro hacia Israel, aunque fuentes gubernamentales niegan que existan discrepancias entre ella y Biden.

- Reunión con Trump -

Cerca de la Casa Blanca, un grupo de manifestantes corearon lemas contra la visita.

El viernes Netanyahu mantendrá un encuentro con el candidato republicano Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El expresidente también había instado el jueves a Israel a "terminar" rápidamente la guerra en Gaza.

"Debe terminar rápido. Esto no puede continuar. Está tomando mucho tiempo", declaró a Fox News.

El ataque de Hamás del 7 de octubre provocó la muerte de 1.197 personas en Israel, la mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

De las 251 personas secuestradas ese día, 111 siguen retenidas en la Franja de Gaza, incluidas 39 que, según el ejército, están muertas.

La fulminante ofensiva militar de Israel contra Gaza ha matado a más de 39.175 palestinos, también en gran parte civiles, según datos del ministerio de Salud del territorio dirigido por Hamás.



