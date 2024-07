Harris dice a Netanyahu que "es hora" de poner fin a la guerra en Gaza

WASHINGTON (AP) — La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo el jueves que instó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a alcanzar pronto un acuerdo de alto al fuego con Hamás para que decenas de cautivos en manos de los combatientes palestinos en Gaza desde el 7 de octubre puedan regresar a casa.

Harris dijo que sostuvo una conversación “franca y constructiva” con Netanyahu en la que dijo que Israel tiene derecho a defenderse, pero también expresó su profunda preocupación por el elevado número de muertos en Gaza durante nueve meses de guerra y por la situación humanitaria en la zona.

Con todas las miradas puestas en ella por la posibilidad de que sea nombrada candidata presidencial del Partido Demócrata, la vicepresidenta reiteró en gran medida el habitual mensaje de Biden de que es hora de poner fin a la brutal guerra en Gaza, en la cual han muerto más de 39.000 palestinos. Sin embargo, se mostró más contundente sobre la urgencia del momento un día después de que Netanyahu pronunciara un discurso ante el Congreso en el que defendió la guerra, prometió la “victoria total” contra Hamás y apenas mencionó las negociaciones para un alto al fuego.

“Ha habido un avance esperanzador en el diálogo para asegurar que se cierre este acuerdo”, dijo Harris a los periodistas poco después de reunirse con el mandatario israelí. “Y como acabo de decirle al primer ministro Netanyahu, ha llegado el momento de cerrar este acuerdo”.

Netanyahu se reunió por separado con el presidente Joe Biden, quien también ha estado instando a Israel y a Hamás a finalizar un acuerdo en tres fases para liberar a los rehenes restantes y establecer largo un alto al fuego.

Tras su reunión con Netanyahu, Harris declaró que la guerra de Israel en Gaza es más compleja que simplemente apoyar a uno u otro bando.

“Con mucha frecuencia, la conversación se vuelve maniqueísta cuando la realidad dista de ser así”, dijo Harris.

Harris también condenó la brutalidad de Hamás. El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reiteró la postura de Estados Unidos de que la milicia que mató a unas 1.200 personas en Israel el 7 de octubre es, en última instancia, responsable del sufrimiento en Gaza y debe llegar a un acuerdo con Israel.

Con los comentarios de Harris, el gobierno estadounidense también pareció aumentar la presión sobre los israelíes para que no dejen pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo.

“Lo que ha ocurrido en Gaza en los últimos nueve meses es devastador. Las imágenes de niños muertos y personas desesperadas y hambrientas que huyen en busca de seguridad, a veces desplazadas por segunda, tercera o cuarta vez", declaró Harris. “No podemos hacernos de la vista gorda ante estas tragedias. No podemos insensibilizarnos ante el sufrimiento. Y yo no me callaré".

Miles de personas protestaron en Washington contra la visita de Netanyahu, y Harris condenó a quienes actuaron de manera violenta o utilizaron una retórica que elogiaba a Hamás.

Netanyahu, quien estuvo por última vez en la Casa Blanca cuando gobernaba el expresidente Donald Trump, se dirigirá el viernes a Florida para reunirse con el candidato presidencial republicano.

