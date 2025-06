"Hay que hacer que las cosas sucedan", dice Paulinho tras marcar contra Botafogo

Paulinho, el delantero que le dio la victoria al Palmeiras este sábado en los octavos del Mundial de Clubes contra el Botafogo, compartió su alegría por marcar en un año de mucho sufrimiento por una extraña lesión en la tibia derecha.

“Estoy muy feliz. Por suerte he conseguido hacer el gol”, dijo el exatacante del Bayer Leverkusen a los micrófonos de DAZN.

“El entrenador está haciendo todo lo que puede para que me adapte al grupo en este momento difícil para mí, porque tuve una lesión grave que todavía me duele bastante”, añadió. “En esta competición no hay tiempo para lamentarse. Hay que hacer que las cosas sucedan y estoy aprovechando eso”.

Paulinho, que ingresó desde el banquillo, anotó un golazo en el segundo tiempo de la prórroga. Tras recibir por la derecha, se coló entre dos defensores y definió con la zurda al palo lejano del portero del Botafogo, John.

El club paulista afrontará en los cuartos, el viernes en Filadelfia, al vencedor del Benfica portugués y el Chelsea de Inglaterra, que se miden este sábado en Charlotte.

