Heat vuelve a ganar, tras el escándalo de apuestas en la NBA

Después del escándalo de apuestas deportivas ilegales que estalló esta semana y por la que fue detenido su jugador Terry Rozier, el Miami Heat logró su segundo triunfo consecutivo este domingo en la recién iniciada temporada regular de la NBA.

Estas son las tres principales escenas que marcaron la jornada del domingo en la liga norteamericana de básquetbol:

Dúo mexicano-italiano guía a Miami a la victoria

El mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr. (17) y el italiano Simone Fontecchio (14) se combinaron para 31 puntos desde la banca y sellaron la primera victoria de la temporada como local del Miami Heat, sobre los New York Knicks por 115 a 107.

Miami venía de lograr una convincente victoria sobre Memphis Grizzlies el sábado, dos días después del arresto de Rozier (por apuestas deportivas ilegales), del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups (por su implicación en juegos de póker ilegales) y del exjugador y entrenador asistente Damon Jones (implicado en ambos casos), como parte de una investigación del FBI.

"Tuvimos un espíritu competitivo de nuestros jugadores", dijo el entrenador de Miami, Erik Spoelstra. "Nos hemos mostrado comprometidos con la idea. No fue nuestro mejor partido, pero el deseo de ganar te puede llevar muy lejos".

Norman Powell, quien disputa su primera temporada en el Heat, fue el máximo anotador de su equipo con 29 puntos, incluidos 12 desde la línea de tiros libres.

El esfuerzo defensivo de Miami rindió frutos, al limitar al dominicano Karl-Anthony Towns a solo 15 unidades con una efectividad del 43% desde la cancha.

Popovich homenajeado, en otra jornada brillante de Wemby

El francés Victor Wembanyama continuó con su inicio arrollador en la nueva temporada de la NBA al anotar 31 puntos, tomar 14 rebotes y lograr seis bloqueos en la victoria 118-107 de los San Antonio Spurs sobre los Brooklyn Nets.

Los Spurs extendieron a tres la racha de victorias consecutivas, tras imponerse a Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans en los dos primeros partidos de la temporada.

Wembanyama, de 21 años y principal figura de los Spurs, promedia 33,3 puntos, 13,3 rebotes y seis bloqueos en sus primeros tres partidos.

"Como siempre, valoro mucho la energía", dijo Wembanyama al dirigirse a los aficionados al finalizar el partido.

“Sabía que ustedes iban a estar aquí y teníamos que corresponder”.

Previo al inicio del encuentro, los Spurs colocaron un estandarte en lo más alto del Frost Bank Center (en San Antonio) en homenaje a las 1390 victorias de su ahora exentrenador Gregg Popovich.

Popovich sufrió un derrame cerebral la temporada anterior y dejó su puesto a Mitch Johnson, que ha tenido un inicio prometedor en la nueva campaña como entrenador jefe.

Cavs opacan 40 puntos de Antetokounmpo

Los Cleveland Cavaliers derrotaron 118-113 a los Milwaukee Bucks en un partido que fácilmente podría repetirse como la final de la Conferencia Este.

Cuatro de los cinco titulares en el equipo de Kenny Atkinson anotaron por encima de los 15 puntos, siendo Donovan Mitchell el máximo anotador con 24 unidades.

Por otra parte, el griego Giannis Antetokounmpo tuvo un despliegue absoluto de sus cualidades al anotar 40 puntos, capturar 14 rebotes y dar nueve asistencias.

Antetokounmpo, de 30 años, tuvo su mejor registro de la nueva temporada este domingo y promedia 36 puntos, con una efectividad del 68% en sus primeros tres partidos de la campaña.

str/ma