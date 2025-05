Hegseth ordena recortar 20% de los altos cargos del liderazgo militar de EEUU

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth les ordenó el lunes a las fuerzas armadas en servicio activo reducir el 20% de sus generales de cuatro estrellas, a medida que el gobierno del presidente Donald Trump avanza con recortes profundos que alega promoverán la eficiencia, pero que según los críticos podrían derivar en que las fuerzas militares estén más politizadas.

Hegseth también le pidió a la Guardia Nacional reducir en un 20% sus posiciones de alto rango, y les ordenó a las fuerzas armadas recortar un 10% adicional de sus generales y oficiales de bandera en toda la fuerza, lo que podría incluir a cualquier oficial de una estrella o superior, o de rango equivalente en la Armada.

Los recortes se suman a más de media docena de generales de alto rango que el presidente Donald Trump o Hegseth han despedido desde enero, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general CQ Brown Jr. También han despedido a las únicas dos mujeres oficiales de cuatro estrellas, así como a un número desmesurado de otras oficiales femeninas de alto rango.

En las rondas anteriores de despidos, Hegseth manifestó que los ceses eran "un reflejo del deseo del presidente de tener a las personas adecuadas a su alrededor para ejecutar el enfoque de seguridad nacional que queremos adoptar".

En su papel de jefe del Pentágono, Hegseth ha elogiado sus empeños para erradicar cualquier programa o liderazgo que respalde la diversidad en las filas, ha intentado echar a los militares transgénero e inició cambios radicales con el fin de hacer valer un estándar uniforme de aptitud física para las posiciones de combate.

En un memorando en el que anunció los recortes el lunes, Hegseth informó que eliminarían "estructuras redundantes en las fuerzas (armadas) para optimizar y simplificar el liderazgo". Indicó que el objetivo era liberar a las fuerzas armadas de "capas burocráticas innecesarias".

El representante demócrata Seth Moulton, un infante de Marina que estuvo emplazado en Irak y ahora forma parte de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, considera que las acciones de Hegseth son un intento de politizar a las fuerzas armadas.

"Está creando un marco formal para despedir a todos los generales que no están de acuerdo con él... y con el presidente", declaró Moulton a la AP en el Capitolio.

Dijo que ciertamente cualquier organización puede procurar ser más eficiente, pero desde hace tiempo Hegseth ha sido explícito sobre su agenda. "Escribió un libro al respecto. Quiere politizar a las fuerzas armadas", denunció Moulton. "Así que es difícil ver estos recortes bajo cualquier otro contexto".

Moulton advirtió sobre las repercusiones que todo esto tendrá en los soldados. "Es esencial que nuestros efectivos entiendan que están recibiendo órdenes constitucionales, no órdenes políticas", indicó, "porque de lo contrario no tienes una democracia, de lo contrario tienes unas fuerzas armadas que sólo funcionan bien para un partido político u otro".

En una medida que se suma a la agitación en el Pentágono, en las últimas semanas Hegseth ha despedido o transferido a diversos asesores cercanos, con lo cual ha estrechado su círculo de funcionarios cercanos. También ha enfrentado preguntas por parte de demócratas y de republicanos sobre su manejo de información delicada y el uso de la aplicación de mensajería Signal.

Hay unos 800 generales en las fuerzas armadas, pero sólo 44 de ellos son generales de cuatro estrellas u oficiales de bandera. El Ejército tiene el mayor número de generales, con 219, incluidos ocho generales de cuatro estrellas.

El número de posiciones de generales en las fuerzas armadas está establecido por ley. Los legisladores no recibieron la notificación anticipada que normalmente recibirían sobre los recortes, pero se les dio una "alerta muy breve" esta tarde, según un miembro del personal del Congreso, que habló a condición de guardar el anonimato para proporcionar detalles que no se hicieron públicos.

CNN fue el primer medio en reportar los recortes.

El Pentágono está bajo presión para reducir gastos y personal, parte de los recortes más amplios del gobierno federal impulsados por Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental que encabeza su aliado Elon Musk.

La semana pasada, Hegseth ordenó una transformación radical del Ejército para "construir una fuerza más eficiente y letal", lo que incluye la fusión o cierre de cuarteles generales, desechar vehículos y aeronaves obsoletos, reducir hasta 1.000 empleados de cuarteles generales en el Pentágono y trasladar personal a unidades en el campo.

La semana pasada, el Ejército confirmó que habrá un desfile militar en el cumpleaños de Trump en junio, parte de los festejos por el 250º aniversario de ese cuerpo militar. Los funcionarios dicen que llevarlo a cabo costará decenas de millones de dólares.

Las periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro y Lolita C. Baldor contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.