Helene toca tierra en el noroeste de Florida como un huracán de categoría 4

El ciclón Helene tocó tierra este jueves en Florida, en el sureste de Estados Unidos, como un huracán de categoría 4 sobre 5, calificado de "extremadamente peligroso" por los servicios meteorológicos estadounidenses.

La tormenta alcanzó el llamado Big Bend, una región boscosa del noroeste del estado, poco antes de las 11h30 locales (3H30 GMT), indicó el centro estadounidense de huracanes (NHC) en su última actualización.

Helene llegó a la costa con vientos máximos sostenidos de 225 km/h, a proximidad de la ciudad de Perry, de unos 7.000 habitantes.

"TODA la costa del Big Bend de Florida está en riesgo de marejada ciclónica potencialmente catastrófica", alertó el NHC en redes sociales.

Los aeropuertos de Tampa y Tallahassee ya cerraron y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, instó a los residentes a apresurar los preparativos finales antes de la llegada de la tormenta.

Cerca de un millón de viviendas y negocios se quedaron sin electricidad, indicó el sitio web PowerOutage.us, especializado en señalar apagones.

"Esperamos una inundación por marejada ciclónica de entre 4,5 y 6 metros sobre el nivel del suelo", alertó el director del NHC, Mike Brennan.

"Eso es hasta la parte superior del segundo piso de un edificio. De nuevo, en esta parte de la costa de Florida se va a producir un escenario nunca antes visto". Las olas "pueden destruir casas, mover coches, y el nivel del agua va a subir muy rápidamente", advirtió Brennan.

- "Me voy a refugiar" -

A pesar de las previsiones, Patrick Riickert se negó a evacuar su pequeña casa de madera en Crawfordville, una ciudad de 5.000 habitantes a medio camino entre Tallahassee y la costa, que seguramente sea arrasada por Helene.

La mayoría de los habitantes se fueron, pero él, su mujer y sus cinco nietos "no van a ir a ninguna parte", dijo a la AFP el hombre de 58 años. "Me voy a refugiar" y aguantar el huracán, aseguró. Así lo hizo en 2018 cuando el mortal huracán Michael, una megatormenta de categoría 5, azotó la zona noroeste de Florida. "Confío en mi fe en que Dios me mantendrá a salvo", añadió.

En el pueblo costero de Alligator Point, David Wesolowski no se arriesgó ante el paso del huracán. "Si se mantiene en curso, esto va a lucir muy diferente después", dijo antes de llevar a su familia a un terreno más elevado en Tallahassee.

El NHC advirtió de hasta 51 centímetros de lluvia en puntos aislados del interior e inundaciones potencialmente mortales, así como "numerosos" deslizamientos de tierra, en el sur de los Apalaches.

Varios estados están en la ruta potencial y ya están sufriendo fuertes vientos y lluvias intensas. Las inundaciones en las ciudades alrededor de la bahía de Tampa dejaron las carreteras intransitables, según mostraron los medios locales.

El riesgo de tornados estaba aumentando en el norte de Florida, Georgia y las Carolinas.

La mayor parte de Georgia, que al igual que Florida se encuentra bajo estado de emergencia, fue puesta en alerta por inundaciones, mientras que Tennessee se preparó para condiciones de tormenta tropical en todo el estado.

- De Florida a Tennessee -

"Este será un evento que afectará a varios estados y que podría tener un impacto significativo", dijo la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Deanne Criswell, a los periodistas en la Casa Blanca, después de informar al presidente Joe Biden sobre la situación.

"El presidente quiere asegurarse de que todos presten atención a los posibles impactos de esta tormenta, que podrían poner en peligro la vida", dijo.

DeSantis movilizó a la Guardia Nacional y a miles de personas para posibles operaciones de búsqueda y rescate y restablecimiento de la energía.

"No podemos controlar la trayectoria del huracán, pero lo que puedes controlar es lo que puedes hacer para tener la mejor oportunidad de salir de esto de una manera que sea segura", dijo el gobernador.

Una franja de costa de 402 km, desde la bahía de Tampa hasta Ciudad de Panamá, se encuentra en estado de alerta por el huracán.

Helene azotó antes la península de Yucatán, en México, donde se ubican varios balnearios turísticos.

Si las predicciones meteorológicas se confirman, Helene se convertiría en el huracán más potente en golpear Estados Unidos en más de un año.

El huracán Idalia, de categoría 3, azotó el noroeste de Florida en agosto de 2023.

