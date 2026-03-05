Hijo del último sah de Irán dice que cualquier sucesor del ayatolá será ilegítimo

El hijo del último sah de Irán derrocado en la revolución islámica de 1979 afirmó el jueves que cualquier líder que el gobierno clerical elija para suceder al ayatolá Alí Jamenei será ilegítimo.

Reza Pahlavi, que se ha posicionado él mismo como alternativa en caso de que caiga la república islámica, afirmó en redes sociales que "la victoria está cerca", tras la muerte de Jamenei el pasado fin de semana en bombardeos de Estados Unidos e Israel.

"Cualquier intento de nombrar un sucesor para él (Jamenei) está predestinado al fracaso. Quienquiera que sea presentado... carecerá de legitimidad y será considerado cómplice del sangriento historial de este régimen y sus líderes criminales", afirmó Pahlavi.

Mojtaba Jamenei, hijo de Jamenei, es uno de los principales candidatos a suceder a su padre.