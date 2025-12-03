Hijos del magnate prodemocracia Jimmy Lai preocupados por su salud en prisión

Los hijos del encarcelado magnate de los medios prodemocracia de Hong Kong, Jimmy Lai, expresaron el martes su alarma por la salud de su padre y dijeron que su condición se ha seguido deteriorando.

Lai, quien cumplirá 78 años el próximo lunes, ha estado tras las rejas desde finales de 2020 mientras China refuerza su control sobre esta región semiautónoma, a la que prometió un sistema separado cuando Gran Bretaña la entregó en 1997.

Según sus hijos, Lai, que padece diabetes, permanece bajo confinamiento solitario sin aire acondicionado en una cárcel donde las temperaturas en verano alcanzan los 44 grados centígrados.

"Ha bajado significativamente de peso y está visiblemente más débil", denunció su hija Claire Lai, quien abandonó Hong Kong después de ver a su padre hace varios meses.

Durante una visita a Washington, donde la familia busca reunir apoyo, Claire dijo a la AFP que "los dientes de su padre se están" pudriendo debido a las condiciones de reclusión.

Además, refirió que los guardias se negaron a permitir que su padre, un católico devoto, recibiera la comunión e indicó que hacían pequeños gestos para intentar desmoralizarlo.

Lai es un exitoso empresario y opositor del gobierno de China, fundador del Apple Daily, un tabloide prodemocracia en Hong Kong.

Enfrenta cargos por colusión extranjera por las protestas masivas en Hong Kong en 2019 contra el poder creciente de China. Podría ser sentenciado a una pena de 15 años de cárcel o incluso la cadena perpetua.

Su hijo Sebastien Lai expresó su esperanza de que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro británico, Keir Starmer, sigan planteando a China el tema de su padre, quien es ciudadano británico.

"Tomará dos horas poner a mi padre en un avión y enviarlo lejos", dijo Sebastien. "Será lo humano; será lo correcto", dijo. "Ya lo han hecho pasar por este infierno".

