Hombre condenado en Alabama será ejecutado con gas nitrógeno

Un recluso condenado a muerte en Alabama por asesinar a un hombre por una deuda de drogas prendiéndole fuego será ejecutado con gas nitrógeno el jueves en este estado del sur de Estados Unidos.

Anthony Boyd, de 54 años, que siempre ha mantenido su inocencia, fue condenado a muerte en 1995 por el asesinato, dos años antes, de Gregory Huguley, de 32 años.

Su ejecución está prevista para las 23:00 GMT en una prisión estatal de la localidad de Atmore.

Este año se han llevado a cabo 39 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2013.

Del total de ejecuciones, cuatro fueron por hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial, lo que provoca la asfixia del preso.

El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano y comparable a una forma de "tortura".

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) tienen moratorias vigentes.

