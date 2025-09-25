Hombre que atacó el centro de ICE quería "aterrorizar" a los agentes migratorios (responsable)

El hombre armado que abrió fuego contra un centro de detención de migrantes en Dallas (Texas) aparentemente actuó solo y buscaba "aterrorizar" a los agentes federales, dijeron funcionarios estadounidenses el jueves.

Joshua Jahn, de 29 años, murió de un disparo que se infligió tras el ataque, desde un tejado, contra el centro de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el miércoles.

Un migrante que estaba detenido en las instalación murió y otros dos resultaron heridos, pero los funcionarios dijeron que el objetivo de Jahn era ICE, la agencia principalmente responsable de ejecutar la promesa del presidente Donald Trump de expulsar a millones de migrantes indocumentados.

Nancy Larson, fiscal federal interina para el Distrito Norte de Texas, dijo en una conferencia de prensa que una serie de notas encontradas en la residencia de Jahn detallaban sus motivaciones.

"Está claro por estas notas que él estaba apuntando a los agentes y al personal de ICE", dijo Larson. "Esperaba que sus acciones aterrorizaran a los empleados de ICE y entorpeciera su trabajo", que él llamó tráfico humano.

"La trágica ironía de su plan malvado es que fue un detenido quien murió, y otros dos detenidos los que resultaron heridos", añadió.

El agente especial del FBI, Joe Rothrock, dijo que aparentemente Jahn dedicó meses de planificación al ataque y que había comprado legalmente el rifle que usó en agosto.

El director del FBI publicó en X una foto de cinco de sus balas sin disparar, una de las cuales estaba marcada con las palabras "ANTI-ICE".

"Sus afirmaciones eran claramente anti-ICE", dijo Larson. "Dicho esto, no encontramos evidencia de pertenencia a ningún grupo o entidad específica".

El papel destacado de ICE en la ofensiva migratoria de Trump ha generado fuertes críticas entre la izquierda por su uso de agentes armados y enmascarados para realizar redadas en lugares públicos contra migrantes indocumentados.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) afirma que los ataques contra ICE han aumentado un 1000% desde que se iniciaron las redadas, al inicio del segundo mandato de Trump.

Trump culpó del ataque en Dallas a la retórica dirigida contra ICE por parte de los "Demócratas de la Izquierda Radical".

Tras las redadas migratorias de ICE en Los Ángeles, que provocaron disturbios y protestas a principios de este año, Trump envió a la Guardia Nacional y a los Marines estadounidenses a la ciudad californiana.

