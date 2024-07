Cómo atraer la buena suerte en el juego con estos amuletos, según tu signo del Zodíaco

Escuchar

En la búsqueda de alguna “ayuda” para atraer la buena fortuna los amuletos suelen ser bastante usuales. Desde una pequeña piedra, o una cinta roja, una pluma o un anillo, muchas personas tienen algún objeto protector que considera que atrae energía positiva, con los tréboles de cuatro hojas, las herraduras, los elefantes con la trompa hacia arriba y las pequeñas estatuillas de Buda figurando en el top del ranking.

“Un amuleto de la suerte es como un guardián en miniatura que llevas contigo, un objeto especial que tiene el poder de atraer buena fortuna, protección y energía positiva. Estos amuletos pueden tener diversas formas y materiales: desde una humilde piedra recogida en la playa, hasta una joya finamente elaborada, lo que realmente importa es la fe y la esperanza que depositamos en él, convirtiéndolo en un símbolo personal de suerte y bienestar”, explican los expertos de Horóscopo Negro (HN).

Cada signo del zodíaco posee un amuleto de la suerte específico, muy relacionado con la personalidad que los astros determinan. Freepik

Claro que a la hora de buscar el más poderoso, aún sin descartar los que ya se han elegido, los signos del zodíaco parecen tener mucho para decir sobre el tema al punto que, según la web experta en el tema, cada signo posee un amuleto específico, muy relacionado con la personalidad que los astros determinan.

Los amuletos para atraer la buena suerte, signo por signo

Aries: el amuleto de la suerte es una pulsera de hilo rojo.

Aries es un signo activo y práctico, por eso su amuleto no puede ser complicado ni costoso, así en caso de perderse en el medio de alguna de sus múltiples tareas no generará ningún problema. En esa línea desde HN recomiendan que las personas de aries lleven consigo un hilo rojo. “Sí, una simple pulsera de hilo rojo. Es fácil de encontrar y de usar, y se cree que brinda protección y buena suerte. Puedes atarla en tu muñeca izquierda, que es el lado del corazón, y dejar que te acompañe en todas tus aventuras”, recomiendan. Además, aclaran, “si la llegas a perder, no importa, es porque ya cumplió su proceso”.

Tauro: el amuleto de la suerte es una pequeña planta.

Aries es un signo confiable que tiene un vínculo consolidado con la naturaleza, por eso una pequeña planta, “como un cactus o una suculenta”, es su amuleto ideal. “Con una planta honras al mundo natural y atraes la abundancia. Tener una planta te ayudará a recordar que tienes el poder de atraer mucho valor hacia tu vida”, detallan desde HN.

Aries es un signo activo y práctico, por eso su amuleto no puede ser complicado ni costoso: un hilo rojo es el indicado shutterstock - Shutterstock

Géminis: el amuleto de la suerte es un llavero de mariposa.

Géminis es un signo curioso, flexible y que siempre está en movimiento. Un llavero de mariposa es el indicado para su “esencia versátil porque simbolizan transformación y libertad”, señalan desde HN y proponen: “cada vez que lo veas, te recordará que puedes y debes abrirte al mundo, adaptarte a cualquier situación y encontrar nuevas oportunidades donde otros no las ven”.

Cáncer: el amuleto de la suerte es una campana.

Para cáncer el hogar es el espacio más importante por eso le gusta generar ambientes donde dé gusto estar. Las campanas con su sonido relajante son ideales a la hora de “limpiar las energías negativas y atraer las positivas”, destacan desde HN. “Puedes colgar una campana en tu casa, cerca de la puerta”, recomiendan.

Leo: el amuleto de la suerte son las monedas chinas de I-Ching.

Leo es seguro, carismático y buscador serial del éxito. Las monedas chinas de I-Ching son conocidas por atraer prosperidad, buena suerte y protección. “Puedes llevarlas en tu cartera, colgarlas en una cinta roja en tu casa o en tu coche”, enumeran desde HN y aseguran que atraerán el éxito que todo Leo siempre busca.

Capricornio es ambicioso y siempre cumple sus metas por eso, para potenciar su éxito, la hoja de laurel es el amuleto Unsplash

Virgo: el amuleto de la suerte es la piedra luna.

Virgo es práctico y necesita estar en equilibrio, la piedra luna es conocida por ayudar a conectar con la intuición y la claridad mental además de permitir mantener el equilibrio emocional. “Puedes llevar una pequeña piedra luna en tu bolsillo, usarla como un colgante, o tenerla en tu espacio de trabajo”, le recomiendan a los virginianos desde HN

Libra: el amuleto de la suerte es un dado.

Ante las dificultades para decidir tan típicas de los librianos el dado es el mejor amuleto ya que puede ayudar a simplificar el proceso de toma de decisiones. “Además, es un recordatorio de que no todas las decisiones tienen que ser complicadas”, señalan y recomiendan: “a veces, confiar en el destino puede ser liberador”.

Escorpio: el amuleto de la suerte es un ojo turco.

La intuición aguda de los escorpianos los convierte en esponjas de energía, por eso ante todo necesitan protección. “Tener un ojo turco contigo, ya sea en forma de pulsera, llavero o colgado en tu casa, te ayudará a protegerte de las malas vibras y refuerza tu energía positiva y tu capacidad para ver más allá de lo evidente”, sentencian desde HN.

Para Piscis un cuarzo como amuleto ayudará a amplificar la energía Corbis

Sagitario: el amuleto de la suerte es un colgante de flecha.

Júpiter es el regente de este signo que por eso es uno de los más afortunados del zodiaco. Igualmente, a la hora de asegurar la buena suerte un colgante de flecha es perfecto porque conecta con el espíritu libre que caracteriza a los sagitarianos. Las flechas representan el viaje, el enfoque y la determinación, destacan desde HN y aseguran: “Tener un colgante de flecha te ayudará a mantenerte enfocado en tus objetivos y te recordará que siempre debes seguir adelante”.

Capricornio: el amuleto de la suerte es una hoja de laurel.

Capricornio es ambicioso y siempre cumple sus metas por eso, para potenciar su éxito, la hoja de laurel es el amuleto. Era un símbolo de victoria y éxito, usada para coronar a los vencedores en competencias y a los líderes. “Tener una hoja de laurel contigo, ya sea en tu cartera, en tu escritorio o como un pequeño amuleto colgante, te ayudará a mantenerte enfocado en tus objetivos”, predicen desde HN

Acuario: el amuleto de la suerte es un elefante.

Los acuarianos siempre están preocupados por los demás, y en construir un mejor futuro, por esos el elefante símbolo de sabiduría, longevidad y buena suerte que atrae la prosperidad y la fortuna es el amuleto indicado para este signo. “Tener un pequeño elefante como amuleto, ya sea una figurita en tu escritorio o un llavero, te ayudará a mantener la buena suerte a tu lado”, aseguran desde HN.

Piscis: el amuleto de la suerte es un cuarzo.

El signo soñador y más intuitivo del zodiaco, que conecta con los planos energéticos de manera fluida y sin ningún esfuerzo, suele tener dificultades para concretar lo que piensa. “Debes usar un cuarzo como amuleto porque te ayudará a amplificar la energía, clarificar la mente y convertir tus ideas en realidad”, aseguran desde HN como consejo para los piscianos.

LA NACION