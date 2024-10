El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 10 de octubre

En los últimos años, una de las figuras que más importancia ganó en el campo de la astrología fue la de Nana Calistar, quien gracias a su particular manera de descifrar el secreto de las estrellas logró ganarse el cariño de millones de seguidores. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo este jueves 10 de octubre en el amor, el trabajo y las finanzas.

Aries

No te alarmes si ocurren situaciones negativas en estos días; aunque no lo parezca, pronto verás que te dejan algo valioso. Es momento de dejar atrás el pasado y construir nuevos caminos que te lleven a lograr tus metas.

Tauro

Recuerda quién eres y hacia dónde vas; no pierdas el rumbo ni cometas errores de los que podrías arrepentirte. La vida es bella, solo necesitas encontrar el equilibrio para alcanzar la felicidad. Deja atrás las cuestiones del pasado y vive el presente al máximo.

Géminis

Una persona de tu círculo de amistades ha pensado mucho en ti, pero no sabe cómo acercarse por miedo al rechazo. Una amistad del pasado quiere regresar; piensa si vale la pena conservarla. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas; evita caer en estados depresivos. Se avecinan cambios importantes en lo económico.

Cáncer

Es momento de planear ese viaje que deseas con la persona adecuada; la vida es corta para perder el tiempo. Evita involucrarte en chismes familiares que puedan afectar tus relaciones. Ten cuidado con lo que dices para no meter en problemas a una amistad.

Leo

No es momento de generar conflictos, sino de tomar un respiro y agradecer por lo que tienes y lo que deseas lograr. No repitas errores del pasado; date la oportunidad de vivir nuevas experiencias y prioriza tu felicidad.

Virgo

El amor está cerca y quizás no te has dado cuenta. Aprovecha las oportunidades que se presentan y deja de dudar. No esperes más de quien no tiene nada que ofrecerte. Si algo no sale como esperas, ten paciencia y confía en que todo tiene su tiempo.

Libra

Estás en tu ciclo de cumpleaños; decreta al universo todo lo que deseas, pues será escuchado. Es momento de dejar el pasado y agradecer por lo que eres y has logrado. No te dejes llevar por chismes en el amor; confía en tu pareja.

Escorpio

Un nuevo amor llegará a tu vida a través de una amistad; presta atención, traerá buenos momentos. No intentes cambiar lo pasado; lo hecho, hecho está. Sé firme en tus convicciones y cuida de tu bienestar físico. Lo que des, recibirás.

Sagitario

Tu buen corazón te guiará en decisiones importantes. Valora tu propio precio y no lo bajes por nadie. Podrías sentir deseos intensos; ten cuidado de no involucrarte con quien no debes. No temas a cambios en los negocios; te irá bien si te atreves.

Capricornio

Reflexiona sobre quién eres y lo que has logrado. Algunas amistades podrían acercarse con intenciones de perturbar tu paz; no lo permitas. No te dejes manipular por quienes no han construido nada en sus vidas.

Acuario

No te preocupes por lo que otros piensen de ti; eres único y su opinión es su problema, no el tuyo. Comenzarás a trabajar en tu bienestar físico y una dieta mejorará tu ánimo. Cuídate de infecciones y golpes.

Piscis

Es momento de tomar las riendas de tu vida y comenzar a realizar tus sueños. Pronto llegará una ola de bendiciones que te ayudará a concretar un nuevo empleo o realizar ese viaje soñado. Una amistad del pasado te pedirá perdón por errores cometidos.

