El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 14 de octubre

En los últimos años, una de las figuras más importantes del mundo de la astrología es Nana Calistar, la reconocida pitonisa que gracias a su particular manera de narrar el secreto de las estrellas logró ganarse el cariño de millones de seguidores en todo América Latina.

Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo de cara a este lunes 14 de octubre en las finanzas, el trabajo y el amor.

Aries

Si confiaste una vez en alguien y te falló, no vale la pena repetir el error. No cambies tu esencia para complacer a otros. Alguien nuevo entra en tu vida, pero te traerá problemas, especialmente con tu familia. Si estás en una relación, prepara una conversación honesta sobre viejas disputas; es tiempo de dejar ir el pasado.

Tauro

Evita pensamientos negativos. Alguien de tu círculo de amigos tiene sentimientos por ti; dale una oportunidad. No permitas que las distracciones del pasado te impidan ver la felicidad actual. Vigila tu dieta, ya que podrías aumentar de peso sin darte cuenta.

Géminis

Cuida de no tener un embarazo no deseado. Cambia tu rutina para combatir la monotonía y mantener tu bienestar emocional. Valórate y no te conformes con relaciones superficiales. Si deseas algo serio, protege tu salud y tus emociones.

Cáncer

Tu salud requiere atención, podrías enfrentarte a infecciones si no eres cuidadoso. Si estás soltero, podrías confundir afecto con amor tras una aventura casual. La pasión en tu relación se reavivará, pero recuerda mantener la comunicación abierta para fortalecer el vínculo.

Leo

Confía en tu intuición para identificar a las personas verdaderamente valiosas en tu vida. Si tienes pareja, evita que la rutina dañe la relación. Enfréntate a los desafíos con honestidad y no dejes que el pasado dicte tu felicidad futura.

Virgo

Libera tu vida de cargas pasadas y concéntrate en el presente. Un viejo amor puede regresar, pero recuerda por qué las cosas no funcionaron antes. Salud y dinero pronto mejorarán, pero mantén una gestión prudente de ambos para evitar problemas futuros.

Libra

No dejes que el miedo al rechazo te impida disfrutar el amor y la compañía. Si estás distraído por viejos errores, es hora de mirar hacia adelante y abrirte a nuevas experiencias. El equilibrio en tu vida personal y profesional te traerá paz.

Escorpio

Mantente alejado de relaciones a distancia, ya que podrían no ser fructíferas. Aprende de tus errores y no permitas que viejos hábitos afecten tu futuro. Rodearte de personas positivas te ayudará a mantener una buena salud mental y emocional.

Sagitario

El amor podría estar a la vuelta de la esquina, así que mantente abierto a nuevas relaciones. Sin embargo, evita revivir viejos conflictos que solo traen dolor. Las nuevas oportunidades requieren que dejes atrás el pasado y te enfoques en lo que te espera.

Capricornio

Si estás en una relación, discusiones por malentendidos pueden surgir; es vital comunicarse claramente. Fortalece tu independencia emocional y no dejes que el pasado te distraiga de las oportunidades actuales. Aprovecha cualquier mejoría financiera para organizar tu futuro.

Acuario

Descubre verdades sobre un amigo y aprende a aceptar la realidad sin juzgar. Concéntrate en mejorar tu propio camino y no permitas que el miedo al fracaso te paralice. Es tiempo de cuidarte a ti mismo tanto física como emocionalmente.

Piscis

Tu resistencia emocional te permitirá superar cualquier desafío. No te sumerjas en recuerdos tristes; en lugar de eso, busca la alegría en el presente. Si sientes cansancio o desánimo, considera cambios en tu rutina que te revitalizan y te preparen para lo que está por venir.

LA NACION