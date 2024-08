El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 19 de agosto

Escuchar

En los últimos años pocas figuras lograron tanto peso en el mundo de la astrología como Nana Calistar, quien gracias a su incansable labor en descifrar el secreto de las estrellas logró ganarse el cariño de millones de seguidores en todo el mundo. En sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo de cara a este lunes 19 de agosto en el amor, la fortuna y el trabajo.

Aries

Tu energía impacta en todo lo que haces y eso se refleja en los resultados que obtienes. Evita juzgar a los demás sin conocer su historia y utiliza las palabras adecuadas para resolver conflictos. Los retos te han endurecido, pero conocerás a alguien que revitalizará tu fe en la felicidad. No pongas barreras a nuevas conexiones que puedan enriquecer tu vida.

Tauro

Tu dominio en situaciones a menudo puede ser abrumador para otros. Aprende a equilibrar tu vida, especialmente en el amor. Un ciclo nuevo lleno de oportunidades para suavizar tu carácter se inicia. Estate atento a las necesidades de un familiar y aprende a controlar tu impulsividad para evitar malentendidos.

Géminis

Noticias importantes están en camino. Mantén a raya los cambios bruscos de humor. Los ajustes en tu empleo beneficiarán tu economía, pero evita la monotonía en tus relaciones. Aléjate de quienes solo buscan aprovecharse de ti y considera un viaje para revitalizar tu vida amorosa. Salir y explorar te traerá nuevas oportunidades y compañías duraderas.

Cáncer

Si sientes que tus esfuerzos no son correspondidos, podrías reconsiderar tus relaciones. Un accidente familiar podría afectarte, así que cuida también de tu salud física. Una amistad del pasado regresará, pero mantén la cautela. Limpia tu entorno de malas energías y pensamientos negativos para ver el mundo con más optimismo y claridad.

Leo

Tu determinación te define y te lleva a superar obstáculos. No permitas que los comentarios negativos te afecten. Ten cuidado con relaciones pasadas que podrían reaparecer; protege tu autoestima y mantén una visión optimista. La paciencia es crucial; recuerda que la soledad no es un enemigo si aprendes a disfrutar tu propia compañía.

Virgo

Valora tu tiempo y quién se merece tu atención. Prepárate para algunas pérdidas materiales y tensiones en relaciones cercanas. No te involucres en chismes y mantén distancia de quienes no aportan positivamente a tu vida. Un amor a distancia podría visitarte.

Libra

Evalúa quiénes realmente valen la pena en tu círculo cercano. Si alguien ya te ha fallado, considera si merece otra oportunidad. Una amistad podría convertirse en algo más. Sé más observador y menos hablador, especialmente en situaciones sociales, y cuidado con las noticias financieras; podrían no ser favorables.

Escorpio

Mantén precaución para evitar accidentes y malentendidos. La reaparición de una expareja te pondrá pensativo. Prepárate para apoyar a tus familiares, que te necesitarán más que nunca. Un ingreso extra te ayudará a cubrir deudas y quizás, permitirte un merecido descanso o inversión. Aprende a confiar en tus amigos verdaderos.

Sagitario

Es tiempo de renovar tu rutina y abrirte a nuevas experiencias. No dejes que las preocupaciones te detengan. Un encuentro fortuito podría recordarte tiempos más felices. Próximamente, podrías centrarte más en tus finanzas y viajes que en romances. Protege tu hogar y tus bienes, ya que se prevén posibles robos.

Capricornio

Darte una nueva oportunidad en el amor podría traer la paz que necesitas. Espera cambios significativos y cierres de ciclos. Mantén la prudencia, especialmente en eventos sociales, y piensa antes de hablar para evitar problemas.

Acuario

Defiende lo que has logrado con esfuerzo. Una amistad podría pedirte disculpas por errores pasados. Vigila las influencias externas en tu relación y prepárate para enfrentar desafíos familiares y económicos. Los cambios personales y la madurez te guiarán hacia decisiones más autónomas.

Piscis

Si algo de ti no te agrada, trabaja para mejorar. Un amor a distancia se complica, pero no dejes que esto distraiga de tus objetivos. Enfrentarás finales de relaciones, pero es crucial seguir adelante y no postergar tus deseos. Ten cuidado con lo que dices, ya que las palabras tienen poder y pueden influir en tus relaciones y en tu paz interior.

