El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 23 de septiembre

En los últimos años, una de las figuras influyentes en el mundo de la astrología es Nana Calistar, quien gracias a su particular manera de compartir sus predicciones y rituales, logró ganarse el cariño de miles de seguidores a lo largo del continente. Hoy, en sus redes sociales, la adivina compartió qué le depara en el futuro para cada signo del zodíaco en este lunes 23 de septiembre.

Aries

Esta semana enfrentarás cambios. Enfócate en tus sueños sin esperar nada de los demás. Evita crearte fantasías que solo sirven para evadir la realidad. Exprésate sin miedo y cuida de no ser afectado por las críticas.

Tauro

Afronta tus días difíciles y trabaja en tus incomodidades. Confrontar tu pasado te ayudará a evitar errores repetidos. Si estás en pareja, una noticia los fortalecerá. No esperes cambios de los demás; fórmate tu propio carácter, reflejo de las dificultades que has superado, y no te dejes influenciar por comentarios destructivos.

Géminis

Céntrate en tu presente y futuro. A veces el rechazo externo te pesa, pero recuerda que no debes complacer a todos. Evita lamentar el pasado y vive intensamente. Una persona podría decepcionarse por tu indecisión.

Cáncer

Sueños intensos podrían ser premonitorios. Abre tu corazón sin miedo al fracaso. Aunque tu trabajo no sea tu pasión, tus sueños justifican tus esfuerzos. Viene un cierre de ciclos y oportunidades amorosas. Aprende a manejar el carácter de los demás, ya que tu impaciencia ha causado conflictos previos.

Leo

Si estás en pareja, verás mejoras significativas en la relación. Deshazte de las cargas del pasado y no permitas que los comentarios negativos afecten tu estado de ánimo. Los cambios en el amor promoverán tu crecimiento personal. Ten cuidado con posibles accidentes físicos y conflictos causados por terceros.

Virgo

Ignora los chismes que solo buscan desanimarte. Valora a tu pareja y amigos por lo que son, no por lo que otros dicen. Aléjate de quien te ofrece el cielo, pero no te da seguimiento. La noticia de un embarazo en la familia te alegrará y una reconciliación con alguien del pasado te estabilizará emocionalmente.

Libra

Aunque vivas un momento de felicidad, prepárate para situaciones confusas. Una nueva amistad llegará pronto. Olvida a quienes solo te han aportado dudas y frustraciones. Las memorias de amores pasados pueden pesar, pero debes enfocarte en lo que realmente deseas y necesitas.

Escorpio

Es hora de vivir el presente. Un viejo amor podría desestabilizarte emocionalmente. Una amistad malinterpretada podría llevar a un conflicto. Recibirás un dinero extra que aliviará tus deudas. Muestra tu afecto a tu familia y ten cuidado con una posible infección que podría surgir.

Sagitario

Tu confianza crecerá. Deja de preocuparte por el pasado y abre tu corazón al amor. Vigila a quienes podrían influir negativamente en tu pareja. Celebra los cumpleaños y momentos especiales con amigos, pero cuida tus acciones para evitar malentendidos.

Capricornio

Organiza mejor tu tiempo para evitar el estrés laboral. Descubrirás sorpresas en las redes sociales que podrían impactar tu relación. Aliméntate bien para mantener tu salud. Un viejo amor podría volver. Mantén tu calma interna a pesar de los problemas burocráticos.

Acuario

Modera tu temperamento y evita desquitarte injustamente. Sana tus heridas del pasado y enfócate en lo positivo. Un nuevo amor te enseñará mucho sobre ti mismo. Aunque desees reencontrarte con alguien del pasado, mantén tus límites claros. Cambios de humor significativos te harán valorar más las pequeñas cosas de la vida.

Piscis

Podrías enfrentar una traición. Toma decisiones cruciales que afectarán tu futuro. No permitas que el miedo influya en tus nuevas relaciones. El estrés laboral será prominente, pero una nueva persona captará tu atención online. Ten cuidado con tus palabras para no herir a tus seres queridos.

