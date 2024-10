El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 28 de octubre

Si bien Nana Calistar no lleva muchos años en el campo de la astrología, pocas personas son tan reconocidas como ella en América Latina, gracias a su particular manera de narrar el secreto de las estrellas y personalidad única. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo de cara a este lunes 28 de octubre en el amor, las finanzas y el trabajo.

Aries

Controla tu estado de ánimo y atiende el insomnio que te afecta. Un negocio pendiente puede prosperar si te aplicas este mes; tienes todo para que las cosas salgan bien. Los trámites se resolverán favorablemente, pero presta atención a pagos y viajes inesperados.

Tauro

Cuida tu salud; cambios inesperados podrían afectarte seriamente. Una buena noticia llegará pronto y te animará. Nuevos amores se acercan, incluso alguien del pasado con quien no concretaste nada. Busca a quien te busca y aléjate de quien no hace nada por estar contigo.

Géminis

No te dejes llevar por chismes; si no lo ves con tus ojos, no es real. Aprovecha las oportunidades antes de que expiren. Cambios en tu conducta podrían afectar a otros; elimina lo que te causa estrés y conflicto en tu día a día.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, lunes 28 de octubre UNSPLASH

Cáncer

Un chisme podría irritarte, pero no te preocupes; lo importante es que hablen. Tendrás suerte en juegos de azar, pero evita obsesionarte. Cuidado con el insomnio y pensamientos negativos que afectan tu salud; maneja la ansiedad y los nervios.

Leo

Cuida tu salud; problemas de estómago y pies pueden aparecer. Recibirás dinero extra, pero controla tu carácter y evita explotar. Posibilidad de cambio de casa o vehículo; presta atención a los pagos. Reflexiona sobre por qué las cosas no han salido como deseas.

Virgo

Una amistad podría traicionarte; reserva tus confidencias. Llegarán noticias del extranjero, quizá sobre trabajo o viajes. No idealices a otros; podrías decepcionarte. Alguien del pasado podría reaparecer; sé cauteloso.

Las predicciones astrales de Nana Calistar guían sus horóscopos La Opinión

Libra

No respondas a comentarios negativos; sus palabras no te definen. Se acercan chismes de personas inesperadas. Una amistad del pasado pedirá disculpas; piensa antes de aceptar. Has dejado pasar oportunidades en el amor por ser exigente.

Escorpio

Recibirás dinero inesperado; úsalo con prudencia. Aprende de cada caída y no te tomes todo tan en serio. Tienes todo para lograr tus deseos; no te rindas. Sé auténtico y no te sientas mal por ello. Controla tu orgullo para no perder personas valiosas.

Sagitario

Posibles discusiones familiares; no te alteres ni opines sin conocer. La vida te devuelve lo que das. Oportunidad de viaje; una salida con amigos podría cancelarse, pero llegarán mejores. Cuidado con infecciones que podrían afectarte.

Los horóscopos de Nana Calistar para este lunes 28 de octubre Pixabay

Capricornio

No pienses que no puedes; tienes la fuerza para lograr lo que deseas. No te limites; si alguien no pudo, no significa que tú tampoco. Amores pasajeros podrían aparecer; disfruta sin confundir las cosas. Desarrolla paciencia; es uno de tus mayores retos.

Acuario

Es momento de cerrar ciclos y mirar adelante; has superado pruebas y lograrás tus sueños si te esfuerzas. Enfócate en tus metas y deja atrás lo que no fue. No intentes agradar a todos; la primera persona a complacer eres tú mismo.

Piscis

Tu familia es tu punto débil; en el amor, deseas algo estable aunque temas enamorarte. Es momento de pensar más en ti y disfrutar lo que la vida ofrece. No busques a quien se fue sin razón; vive el presente y deja atrás lo que te detiene.