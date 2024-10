El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 29 de octubre

Aunque Nana Calistar no tiene muchos años de experiencia en el mundo de la astrología, pocas personas en América Latina son tan reconocidas como ella, gracias a su estilo único para interpretar los secretos de las estrellas y su personalidad singular. Hoy, en sus redes sociales, la astróloga compartió lo que le depara a cada signo para este martes 29 de octubre en el ámbito del amor, las finanzas y el trabajo.

Aries

No es momento para cambios bruscos en el aspecto financiero o de mudanza. Un nuevo amor se acercará a finales de mes, pero podría parecer una amistad. Aprende a dejar ir lo que ya no aporta a tu vida. Si tienes pareja, evita los celos absurdos, ya que sin confianza la relación no tiene futuro. Una persona del pasado retornará sin nada nuevo que ofrecer.

Tauro

Sentirás la presencia de alguien que ya no está físicamente contigo y podrías recibir un mensaje en sueños. Nuevos amores y oportunidades laborales llegarán, pero debes estar atento. Mantén precaución con ciertas personas en el trabajo que podrían meterte en problemas.

Géminis

Días melancólicos se acercan, y podrías recordar asuntos del pasado sin resolver. Cuida tus riñones y procura mantenerte bien hidratado. Se presentan oportunidades financieras que debes aprovechar. Necesitarás enfocarte más en ti y recordar que la vida es una sola. No te dejes influir por chismes familiares que puedan complicar todo.

Cáncer

Días llenos de sorpresas y alegrías te esperan gracias a tu familia y amigos. No te dejes llevar por chismes ni por amores del pasado que puedan reaparecer. Un familiar enfrentará una ruptura y podría pedirte consejo. Se acercan momentos de paz y la posibilidad de un viaje que has pospuesto.

Leo

Tu sentido del humor atraerá a quien te interesa. No te rebajes por nadie, así que mantén tu nivel siempre. Es posible que inicies un negocio relacionado con ventas, aprovéchalo. Ten cuidado con los amores de una noche. Enfrentarás momentos de incertidumbre, pero no te desanimes por lo que no pudo ser.

Virgo

Es momento de soltar el pasado y encontrar un nuevo sentido en tu vida. Podrías enfrentar conflictos por no saber qué decisión tomar, pero recuerda que la última palabra es tuya. Cambios importantes te ayudarán a mejorar aquello que no te gusta de ti.

Libra

Comenzarás a dejar atrás a personas que solo han aprovechado de ti. Nuevos amores podrían llegar, pero debes evitar relaciones donde no seas la prioridad. Un evento inesperado te abrirá los ojos sobre ciertas situaciones. No permitas que jueguen con tus sentimientos, así que cuando no te quieren debes aceptarlo.

Escorpio

El terreno del amor se presenta incierto, quizás debas tomarte más tiempo para entender lo que deseas. Es posible que la relación con alguien especial mejore, ya sea tu pareja o alguien que te interesa. Nuevos amores y cambios económicos están cerca.

Sagitario

Una amistad siente algo más por ti y pronto lo descubrirás. La vida te devolverá lo que te ha negado en el pasado. Si tienes pareja, ten cuidado con las amistades que puedan interferir. Comienzas una etapa de sanación y transformación, no te costará trabajo asumir una nueva actitud.

Capricornio

Podrías enfrentarte a chismes y cambios de humor que afecten tus relaciones. No temas expresar lo que sientes. Un embarazo cercano podría sorprenderte. Sé cauteloso con tus palabras, podrías involucrarte en un conflicto que dañe una amistad importante.

Acuario

Días de cambios emocionales se avecinan, y podrías recibir energías positivas de tus seres queridos. Mantén precaución con posibles accidentes que puedan requerir atención médica. No te rindas ante los obstáculos, tienes la capacidad de llegar lejos.

Piscis

Se aproximan amores importantes, pero debes estar alerta para no repetir errores del pasado. Recibirás un ingreso extra que te permitirá cubrir deudas pendientes. Reflexiona sobre el tiempo que dedicas a tu pareja y amistades, ya que podrías estar descuidándolos. Debes creer en tu capacidad y confiar más en ti.