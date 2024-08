El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 6 de agosto

Escuchar

Aunque lleva menos tiempo en el mundo de la astrología y las predicciones que varios de sus pares, pocas personas consiguieron tanto cariño como Nana Calistar, quien gracias a su habilidad para descifrar el secreto de las estrellas logró ganarse el cariño de millones de seguidores. Hoy, la pitonisa compartió en sus redes sociales qué le espera a cada signo de cara a este martes 6 de agosto.

Aries

Podrías cometer errores al permitir que alguien se inmiscuya en tu vida. A nadie más le corresponde tomar decisiones por ti. Deja atrás los problemas del pasado y enfócate en el nuevo camino que te espera con grandes oportunidades.

Tauro

Eres una persona que lucha por estar bien tanto económica como sentimentalmente. Aunque la vida te ha golpeado últimamente, estás a punto de salir de esa racha y entrar en una etapa llena de éxitos. No te lamentes por lo que no tienes, trabaja en lo que te mueve y lo lograrás pronto.

Géminis

Si tienes pareja, podrías enfrentar una situación compleja debido a celos intensos. No permitas que estas actitudes controlen tu vida. Date la oportunidad de conocer a alguien nuevo si surge la ocasión. Valora más a tu familia, dedica más tiempo a quienes realmente importan.

Los horóscopos de Nana Calistar de este martes Pixabay

Cáncer

Se avecinan importantes movimientos en tu economía que te permitirán iniciar un negocio o mejorar tus finanzas. Ignora los malos comentarios y enfócate en tu felicidad. Ten cuidado con una amistad que podría traicionarte.

Leo

Deja de culparte por errores que no cometiste y perdónate por cualquier falla del pasado. Aleja a las personas pesimistas de tu entorno para evitar caer en depresiones. Organízate y trabaja duro para concretar tus metas.

Virgo

Cuidado con cambios repentinos de humor, podrían hacerte soltar un chisme que has guardado. Enfócate en tu presente y no en cosas que no han sucedido. No tomes decisiones a la ligera ni te dejes manipular.

Las cartas de Nana Calistar iluminan el camino de los astros Yahoo.com

Libra

Cambios de última hora mejorarán tu situación económica. Una amistad cercana mostrará interés amoroso y sabrás identificarla. Muchos de tus sueños se harán realidad gracias a las energías del universo que están a tu favor.

Escorpio

Necesitas dar un volantazo en tu rutina para evitar los cambios bruscos de ánimo. Pondrás en su lugar a algunas personas que te han molestado. Una persona de tierras lejanas aparecerá y te traerá paz. Habrá discusiones familiares, pero no te alteres.

Sagitario

Una relación podría terminar, pero nuevas oportunidades llegarán. Un proyecto o viaje se presenta en el horizonte. Problemas gástricos e insomnio podrían afectarte. Aprende a no correr tras quienes no te valoran.

Capricornio

Una amistad se irá de tu vida, no te preocupes, su historia contigo ha terminado. Si tu pareja ha estado misteriosa, pon atención, podría haber alguien más. No tomes decisiones apresuradas y cuida tu salud. Un encuentro amoroso con una amistad podría suceder.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, martes 6 de agosto UNSPLASH

Acuario

Una noticia sobre un amor del pasado se aproxima. Si tienes pareja, podrían surgir conflictos por celos o mentiras. No des más de lo que recibes y no te enojes por problemas menores. Un problema familiar podría sacarte de tus casillas, mantén la calma.

Piscis

Cuídate de exparejas que buscan vengarse, aléjate sin responder. No te culpes por errores que no cometiste. Evita mentiras y engaños en el trabajo. Un viaje podría cancelarse por falta de presupuesto. No hagas promesas que no cumplirás.

