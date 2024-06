El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 6 de junio

Escuchar

A pesar de que ya transcurrieron más de cuatro años desde el deceso del famoso astrólogo Walter Mercado, su legado permanece vigente entre sus seguidores gracias a la dedicación de su sobrina, Dannette Benet Mercado. En la columna publicada hoy, jueves 6 de junio, en El Nuevo Herald, la antigua colaboradora de Shanti Ananda informó sus predicciones más recientes para cada signo del Zodíaco.

ARIES

Los cambios en el ámbito profesional te beneficiarán enormemente, especialmente en comunicación y negocios internacionales. Es un buen momento para explorar nuevos terrenos y fortalecer tu economía. Hoy, cada oportunidad que se presente será una puerta hacia el éxito. No temas tomar la iniciativa y hacer movimientos audaces.

TAURO

Tu fe te llevará a alcanzar la felicidad. Las personas que te aprecian estarán a tu lado. Ahora es momento de disfrutar de la paz y armonía que has logrado construir con tanto esfuerzo.

GÉMINIS

Deja atrás el pasado y enfócate completamente en el presente. No permitas que los problemas económicos afecten tu ánimo, ya que estos serán pasajeros y se resolverán pronto. Hoy es un buen día para mirar hacia adelante con optimismo.

CÁNCER

Supera las depresiones y la melancolía. Lo que no pudo ser ya pertenece al pasado. Permite que la luz entre en tu corazón e ilumine todo tu ser. Proyecta ese carisma positivo que tienes dentro y demuestra el amor que te caracteriza. Tus ideas creativas serán tu mejor herramienta para enfrentar los desafíos del día.

LEO

Procura establecerte sobre bases firmes, especialmente en el terreno sentimental. No actúes impulsivamente, es momento de sentarse a hablar y, sobre todo, escuchar atentamente al ser amado. Escoge cuidadosamente tus amistades y no te dejes deslumbrar por las apariencias. La estabilidad emocional será clave para tu bienestar.

VIRGO

Dedica tiempo para cuidarte y consentirte. Las visitas inesperadas traerán sorpresas agradables y satisfacción personal. Un problema económico se resolverá como por arte de magia, y cualquier inversión inteligente rendirá frutos. Aprovecha estos momentos para disfrutar de la compañía de tus seres queridos.

LIBRA

Tu habilidad para administrar dinero te llevará al éxito financiero. Las ideas que surjan hoy serán exitosas y te abrirán puertas hacia nuevas posibilidades.

ESCORPIO

Utiliza tu verdad para sanar y traer paz a tu vida. Evita criticar a los demás y aléjate de todo lo que te cause tensión. Practica la oración, ya que mediante ella verás milagros en tu vida y en la de aquellos que amas. Hoy es un buen día para buscar la calma y la serenidad en tu entorno.

SAGITARIO

No te precipites a tomar decisiones ni a dar opiniones no solicitadas. Cuida mucho tus relaciones familiares y organiza mejor tu trabajo. Conocer tus puntos débiles te permitirá superarte en aquello que deseas. La planificación y la reflexión serán tus mejores aliadas en este día.

CAPRICORNIO

Lo oculto en tu vida saldrá a la luz. No es aconsejable aventurarse en lo desconocido ni envolverse con personas extrañas. Una aventura amorosa podría complicarse, así que sé paciente y tolerante con tu pareja.

ACUARIO

No detengas tus planes, ya que te llevarán al éxito. Tu honestidad y franqueza abrirán puertas a nuevas oportunidades personales y económicas. Hoy es un buen día para avanzar con determinación hacia tus metas.

PISCIS

Deja atrás el pasado y no te lamentes por lo que no tienes. Rompe con compromisos innecesarios que solo te atrasan y te atan a personas que no te agradan. Es momento de renovación; comienza a añadir cosas nuevas y positivas a tu vida.

LA NACION