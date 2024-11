El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 18 de noviembre

Aunque Walter Mercado abandonó el plano físico hace más de cinco años, miles de personas todavía recuerdan con cariño sus apariciones televisivas y su particular manera de compartir el secreto del cosmos. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, retomó su legado y compartió en su columna de El Nuevo Herald qué le espera cada signo para este lunes 18 de noviembre.

ARIES

Desarrolla los talentos que posees y que aún no has expresado. Deja atrás las quejas y comienza a superarte desde hoy. Eres una persona inteligente, así que no te limites al pensar que no puedes. En la vida, todo es posible si tienes fe.

TAURO

Se abren nuevas oportunidades de progreso, especialmente en el ámbito financiero. Te sentirás satisfecho con tus logros profesionales y sentimentales. Tu intuición te guiará por el camino correcto. Encontrarás el amor y serás correspondido con la misma intensidad de tus sentimientos.

GÉMINIS

No tomes decisiones apresuradas en el amor. Quien no sepa valorarte es quien pierde, y tú mereces lo mejor. No te detengas ni te estanques por la ignorancia de otros. Organiza tu vida personal. Dedica tiempo para ti mismo y pregúntate qué necesitas para sentirte pleno y feliz.

CÁNCER

No permitas que otros te digan qué debes hacer. Expresa tus sentimientos y ten fe en ese proyecto que llevas a cabo. Aunque ahora parezca que tu vida no progresa, pronto será todo lo contrario. Las buenas noticias llegarán y contarás con el apoyo moral y financiero que necesitas.

LEO

Comunícate desde el corazón; valdrá la pena el esfuerzo. Resalta tus mejores cualidades y sé paciente con tu pareja. Haz tu parte para superar la falta de comunicación que los aleja y que podría terminar con la relación. Presta atención a lo que la otra persona tiene que decir.

VIRGO

Algo inesperado cambiará tus planes. No pienses negativamente y espera siempre lo mejor, ya que las fuerzas del universo te apoyan. Un cambio es necesario para ti. Situaciones difíciles pero necesarias ocurrirán en tu vida para fortalecerte emocionalmente y adquirir mayor experiencia.

LIBRA

No insistas en contradecir a quien sabes que tiene razón. Defiende tus derechos de manera justa y sin arrogancia, solo con la verdad. Sé agradecido con quienes te han ayudado. Acepta tus errores y corrígelos antes de que afecten tus relaciones con los demás.

ESCORPIO

Algo que ocultas saldrá a la luz cuando menos lo esperes. Toma las cosas con calma, pues no hay mal que por bien no venga. Concéntrate en crear un ambiente de paz y amor a tu alrededor. Esfuérzate por sanar una relación que no está bien. No insistas en lo que sabes que no te conviene.

SAGITARIO

Te liberas de aquello que te opacaba o deprimía. Una relación sentimental que te causó más penas que alegrías llega a su fin. Te sentirás aliviado de una carga pesada. Es momento de celebrar que lo negativo se aleja de tu vida y de recibir todo lo bueno. Cambia de ambiente, viaja, no te estanques.

CAPRICORNIO

Fortalece tu aspecto emocional. No pierdas la esperanza en eso que tanto deseas, ya que quien persevera triunfa. Quien intente interponerse en tu camino no tendrá éxito. La luz de la verdad te ilumina como nunca. Vencerás los engaños o traiciones de personas envidiosas.

ACUARIO

Comparte tus penas y alegrías con quienes amas. No te guardes los problemas para ti solo. Acércate más a tu familia, a quienes siempre están presentes en tu vida. Contribuye a hacer de este mundo un lugar lleno de amor y comprensión. Con tu experiencia y sabiduría, puedes enseñar a otros.

PISCIS

Aléjate de situaciones tensas o difíciles, especialmente si están relacionadas con tu trabajo. Mantente firme en tus propósitos o planes. Alguien de tu familia intentará alterarlos o cambiarlos. Piensa bien lo que vas a decir y evita discusiones con personas tercas y obstinadas.

