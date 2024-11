El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 4 de noviembre

Una de las figuras más importantes en el campo de la astrología latinoamericana es la de Walter Mercado, y a pesar de que este fin de semana se cumplieron cinco años de su muerte, todavía continúa vigente en el recuerdo que sus seguidores tienen de sus predicciones y rituales. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, retomó su legado y compartió hoy en su columna de El Nuevo Herald, qué le espera a cada signo en a este lunes 4 de noviembre en el amor, el trabajo y la fortuna.

ARIES

Enfoca tu energía en nuevos proyectos, estudios o trabajo. Deja de pensar que no puedes; si te lo propones, todo es posible en tu vida. Haz espacio en tu corazón para alguien que pronto llegará. La suerte en el amor está contigo y Cupido promete lanzar sus mejores flechas.

TAURO

La energía planetaria te impulsa a enfrentar y solucionar problemas con tu pareja. Una buena comunicación garantizará la paz y la estabilidad emocional entre ustedes. Deja atrás las inseguridades y despierta la pasión en ambos. Deja volar tu imaginación.

GÉMINIS

Acepta con una sonrisa los retos o cambios que se presenten. Adáptate a lo que venga y aprovecha tu excelente sentido del humor. Es momento de cultivar nuevas amistades; hoy es un día propicio para hacerlo, especialmente en la noche. Lo que emprendas ahora te dará frutos duraderos.

CÁNCER

Evita hoy situaciones de riesgo y mantente tranquilo. Cuida tu seguridad personal, presta atención por dónde y con quién andas. No te dejes manipular por la ambición de otros y concentra tus pensamientos en lo que realmente deseas. Mantente fiel a tus ideales.

LEO

Disfrutarás de mayor vitalidad y mejor salud. Saldrás de lo perjudicial y lo rutinario en tu vida. Aprovecha cada oportunidad para independizarte y lograr lo que antes te fue negado. Dinero por herencias o regalos llega a tus manos; úsalo sabiamente, no lo malgastes.

VIRGO

Sé menos exigente y más cooperativo con quienes amas. Toma la iniciativa en asuntos de dinero y negocios. Tus facultades mentales unidas a tu fuerza espiritual te darán el éxito que tanto deseas. Lo que sueñes será un presagio; anótalo y no lo olvides.

LIBRA

Sé ejemplo para quienes te rodean y actúa según lo que predicas. No seas sombra de nadie; brilla con luz propia. No pierdas tiempo en el amor con quien no te respeta ni valora como mereces. Realiza cambios en tu filosofía de vida y vive acorde con la realidad actual.

ESCORPIO

Quienes te hicieron daño ahora te piden perdón. La confusión e incertidumbre se aleja. Pon en orden tu vida y emprende algo nuevo, sea un proyecto o esa idea que ronda en tu mente. Aléjate de personas y situaciones negativas; despeja tu cielo de nubes grises.

SAGITARIO

Atrasos y obstáculos en tu mundo profesional terminan. Navegarás por aguas tranquilas y seguras. Tendrás éxito en el extranjero o con personas de otros países. En tu hogar experimentarás bienestar y seguridad que dabas por perdidos. Muchos cambios positivos te rodean.

CAPRICORNIO

Deja a un lado sueños y fantasías; es momento de buscar lo real y auténtico. No te destruyas por quien no quiere cambiar. Tu vida íntima se sacude para que comprendas su importancia. Cumple contigo primero para poder complacer a los demás.

ACUARIO

Estarás rodeado de trabajo, pero tus energías no fallarán para cumplir con tus compromisos. Asumirás el mando en tu hogar y en el trabajo. Serás más selectivo con tus amistades; no todos entrarán en tu círculo. Cuidarás mucho tu aspecto personal.

PISCIS

No seas obstinado y lo que hagas hoy, hazlo con el corazón y sin prisa. Combate la tendencia a creer que todo lo puedes y todo lo sabes. Deja la fantasía y vive en la realidad. Las decisiones que tomes hoy jugarán un papel muy importante en tu vida.

