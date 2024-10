El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 9 de octubre

Aunque Walter Mercado falleció hace casi cinco años, la memoria del adivino perdura en el recuerdo de sus seguidores, quienes aún mantienen vivas sus predicciones y sus históricas apariciones en programas televisivos. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, retomó su legado y compartió hoy en su columna de El Nuevo Herald qué le espera a cada signo de cara a este miércoles 9 de octubre.

ARIES

Se multiplican tus intereses y descubres talentos que desconocías. Algo en tu vida cambia dramáticamente. Todo lo sublime y romántico que te embellece brillará si mantienes una actitud positiva; de lo contrario, tus miedos, inseguridades e indecisiones saldrán a la luz.

TAURO

Notarás cambios profundos en tu personalidad. Buscarás esencia y verdad en toda relación íntima. Ya no serás víctima de aprovechados y oportunistas. Estarás alerta ante las motivaciones de los demás, especialmente dentro de tu propia familia.

GÉMINIS

Dale prioridad a lo que realmente importa para que puedas disfrutar de las cosas buenas que se manifestarán en tu vida. No dejes para más tarde lo que debes hacer hoy. Llénate de energía y entusiasmo para finalizar tus labores.

CÁNCER

Has aprendido lecciones valiosas en el amor. No volverás a entregarte a quien no te merece ni mendigar cariño a quien no conoce el verdadero amor. Aprenderás a amarte, cuidarte, mimarte y hacerte feliz sin depender de nadie.

LEO

La pasión y el romance embellecerán tu existencia como nunca antes. Tu fuego interno se intensificará. La conquista será la orden del día para ti. Estarás muy activo al establecer contactos, unir grupos y conocer personas que comparten tu mentalidad y sensibilidad.

VIRGO

Desarrolla flexibilidad, ya que necesitarás negociar y colaborar con otros. Podrás lograr grandes cosas al comunicar lo que ofreces y aportas al mundo. Lo que sufriste por amor será recompensado ahora con mejores relaciones y más amor. Se van viejas amistades y llegan nuevas que enriquecerán tu vida.

LIBRA

Saca tiempo para meditar sobre tu presente y futuro. Únete a almas afines, personas de altura espiritual que marchen a tu mismo ritmo. Ahora encontrarás alegría en las cosas simples y darás valor a lo que antes pasabas por alto. Este nuevo enfoque te brindará satisfacción y plenitud.

ESCORPIO

Coopera con los demás y no te desconectes del grupo. Acepta invitaciones, especialmente si estás soltero. Sé firme con esa persona que se entromete en tu vida y que ya no deseas ver más. En lo económico, te estabilizas, pero mantén un ojo en tus gastos por el momento.

SAGITARIO

A medida que pasan los días, notarás mayor actividad en tu vida social. Tus amistades y familia demandarán tu atención mientras tú inicias un nuevo proyecto. Organízate y establece prioridades; así, tendrás tiempo para complacerte y complacer a los demás.

CAPRICORNIO

Si aún no has establecido un presupuesto para controlar tus gastos, no esperes más y hazlo hoy. Evita gastar sin saber exactamente qué necesitas o deseas. Te has esforzado mucho para lograr lo que tienes y no sería inteligente malgastarlo de un solo golpe.

ACUARIO

Te sentirás inspirado a decorar tu hogar y entorno. Tu casa es muy importante para ti y debe lucir cómoda y elegante. No te excedas en gastos ni en decoraciones; en la sencillez y elegancia está el buen gusto. Alguien muy especial podría llegar a tu vida si estás soltero.

PISCIS

La responsabilidad, la caridad y la ayuda desinteresada al prójimo adquieren gran importancia para ti. Tu bienestar espiritual será tan valioso como otras formas de bienestar. Espera sorpresas en el ámbito profesional; cuando menos lo esperes, surgirán ofertas y cambios que impulsarán tu crecimiento.

