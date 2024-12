Los horóscopos de Kyle Thomas para Marte retrógrado en Leo: signo por signo

En la astrología anglosajona, una de las figuras más reconocidas es Kyle Thomas, quien gracias a su particular manera de narrar el secreto del cosmos y su relación con miembros de la farándula estadounidense logró ganarse el mote de “El astrólogo de las estrellas”. Hoy, en sus redes sociales, el pitoniso habló sobre la llegada de marte retrógrado en Leo, así como sus horóscopos signo por signo, que ofrecen una guía valiosa ante este fenómeno, cuya fuerza kármica prepara el terreno para reflexionar sobre viejos patrones y retos que ahora exigen decisiones claras.

Qué significa Marte retrógrado en Leo

Marte suele asociarse con la acción, el deseo y la confrontación. Al presentarse en Leo en fase retrógrada, el foco se dirige hacia temas creativos, amorosos y expresivos. Leo gobierna el amor verdadero, el romance, el cortejo, las pasiones artísticas, el deporte, los proyectos creativos, el juego y la relación con los niños, así como la fertilidad. Estos aspectos enfrentarán pruebas y obstáculos. Las fuerzas kármicas saldrán a flote, por lo que exparejas o enemigos del pasado podrían reaparecer. Estas situaciones no buscan causar daño porque sí, sino que ofrecen la oportunidad de analizar, comprender y sanar aquello que quedó pendiente.

La retrogradación de Marte no solo afecta la motivación individual, también desgasta las energías y produce frustración. La fatiga mental y física crece, y los impulsos agresivos se vuelven más reactivos. La influencia de este ciclo no se limita a los asuntos amorosos, pues también incide en la salud, la ambición laboral, la capacidad para resolver conflictos y la propia voluntad. Durante este periodo, las almas se enfrentan a pruebas kármicas que exponen patrones antiguos, con el fin de aprender lecciones profundas.

Marte ingresa en retrogradación el 6 de diciembre de 2024 e inicia su tránsito retrógrado en Leo hasta el 6 de enero de 2025. En esta primera fase, las temáticas leoninas se sitúan en el centro de las revisiones y tensiones. Posteriormente, del 6 de enero de 2025 al 23 de febrero de 2025, Marte retrocede sobre el signo de Cáncer. Esta segunda etapa invita a reevaluar asuntos relacionados con el hogar, la familia y la estabilidad emocional. A partir del 23 de febrero de 2025, Marte retoma su marcha directa en Cáncer hasta el 18 de abril de ese mismo año.

Horóscopos signo por signo

Aries

El amor no debe convertirse en un campo de batalla. Esto ocurre al alimentar los temores y demonios interiores, al ocultarse tras un velo de autodestrucción.

Tauro

La guerra con los demonios interiores puede consumirte o motivarte. Baila con ellos para comprender la oscuridad, de ese modo el miedo no ejercerá poder sobre ti.

Géminis

El sentido de tener una voz radica en utilizarla, pero siempre con sabiduría. La guerra en tu mente puede intensificarse, aunque la única vía para apaciguarla consiste en expresarte con serenidad.

Cáncer

Jamás valorarás tu verdadero mérito si el temor te paraliza y evitas defenderlo.

Leo

Elige vivir a través de tus decisiones, no del azar. Elige realizar cambios, no excusas. Elige sobresalir, no competir. Elige escuchar tu voz interior incluso cuando las tormentas se desatan a tu alrededor.

Virgo

Eres un guerrero. Nunca lo olvides. No existe fuerza mayor que el espíritu humano. Recuerda: se avanza al atravesar una herida, no al rodearla.

Libra

Lucha por tus sueños y estos lucharán por ti. No siempre resultará sencillo, pero cada esfuerzo valdrá la pena al final.

Escorpio

Tu capacidad de resiliencia te ubicará al fin como un líder. La mayor fuerza suele encontrarse en la paciencia.

Sagitario

El poder de la imaginación puede convertirte en alguien infinito. Sin embargo, no pierdas el contacto con la realidad.

Capricornio

Cuando tus relaciones suenan más a relatos bélicos o a gritos de guerra, resulta necesario observar el espejo interior. Las relaciones merecen esfuerzo, pero no conviene ser el único que intenta.

Acuario

El conflicto resulta inevitable, pero el combate es opcional. Quienes se mantienen en guerra contra otros no encuentran paz en su propio interior.

Piscis

Recuerda: el simple hecho de enfrentar dificultades no implica renunciar. Transforma tu dolor en poder.