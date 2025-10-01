LA NACION

Huracán Imelda se dirige hacia Bermuda como tormenta de categoría 2

Fenómeno meteorológico en las costas Estados Unidos, México y Caribe
Huracán Imelda se dirige hacia Bermuda como tormenta de categoría 2Canva

El huracán Imelda de categoría 2 se dirige este miércoles hacia Bermuda, con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora que amenazan con causar un fuerte oleaje e inundaciones.

Hacia las 15:00 GMT, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) reportó que Imelda está a 545 kilómetros al suroeste de Bermuda y se espera que su centro pase cerca del archipiélago entre la noche de este miércoles y las primeras horas del jueves.

"Bermuda es resiliente. Hemos enfrentado huracanes antes, pero cada tormenta es diferente y cada una debe ser tratada con la mayor seriedad", afirmó el ministro de Seguridad Nacional, Michael Weeks, a periodistas.

Las autoridades ordenaron el cierre del extenso puente de Causeway, que conecta las islas, suspendieron el transporte público, cerraron el aeropuerto y las oficinas gubernamentales. También abrieron un centro de emergencia.

Según imágenes de Bernews.com a las 16:00 GMT, olas embravecidas rompían contra paradisíacas playas.

El NHC proyecta de 50 a 100 milímetros de lluvia del miércoles al jueves, lo que eleva los riesgos de inundaciones repentinas.

También se espera que una peligrosa marejada ciclónica, combinada con olas grandes y destructivas, provoque inundaciones en las zonas expuestas a los vientos.

Las autoridades todavía trabajan en restablecer la electricidad a cientos de usuarios afectados por la tormenta Humberto, que pasó previamente por Bermudas.

