Huracán Priscilla se fortalece a categoría 2 mientras avanza por la costa del Pacífico en México
MIAMI (AP) — El huracán Priscilla se convirtió el martes en una tormenta de categoría 2 y se esperaba que se convirtiera en un huracán de categoría 3 o más a lo largo de la jornada mientras giraba frente a la costa mexicana del Pacífico.
El Centro Nacional de Huracanes en Miami informó que Priscilla se encontraba temprano el martes unos 410 kilómetros al oeste-suroeste de cabo Corrientes, México, y unos 390 kilómetros al sur del extremo sur de Baja California.
Tiene vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a 17 km/h.
Había un aviso por tormenta tropical en vigor para Baja California Sur desde cabo San Lucas hasta cabo San Lázaro.
