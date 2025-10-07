LA NACION

Huracán Priscilla se fortalece a categoría 2 mientras avanza por la costa del Pacífico en México

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Huracán Priscilla se fortalece a categoría 2 mientras avanza por la costa del Pacífico en México
Huracán Priscilla se fortalece a categoría 2 mientras avanza por la costa del Pacífico en MéxicoNOAA

MIAMI (AP) — El huracán Priscilla se convirtió el martes en una tormenta de categoría 2 y se esperaba que se convirtiera en un huracán de categoría 3 o más a lo largo de la jornada mientras giraba frente a la costa mexicana del Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami informó que Priscilla se encontraba temprano el martes unos 410 kilómetros al oeste-suroeste de cabo Corrientes, México, y unos 390 kilómetros al sur del extremo sur de Baja California.

Tiene vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a 17 km/h.

Había un aviso por tormenta tropical en vigor para Baja California Sur desde cabo San Lucas hasta cabo San Lázaro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El Salvador vs. Panamá: hora de EE.UU. y cuándo es el partido de eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026
    1

    El Salvador vs. Panamá: hora de EE.UU. y cuándo es el partido de eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026

  2. Trabaja en una hamburguesería de California y encontró una serpiente en el estacionamiento
    2

    Trabaja en una hamburguesería de California y encontró una serpiente en el estacionamiento: “¡Por favor, ayuden!”

  3. Son argentinos, tuvieron un accidente en EE.UU. con su casa móvil y su visa está a punto de vencer
    3

    Son argentinos, tuvieron un accidente en EE.UU. con su casa móvil y su visa está a punto de vencer: atrapados en Alaska

  4. Pagarán casi un millón de dólares para mover un roble de 400 años y salvarlo de ser talado
    4

    En Texas: pagarán casi un millón de dólares para mover un roble de 400 años y salvarlo de ser talado

Cargando banners ...