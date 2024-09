Cinco hospitales de Illinois figuran en la lista de los 100 grandes centros médicos de EE.UU.

Becker’s Hospital Review publicó el pasado 23 de agosto su tradicional lista anual de los 100 “Grandes hospitales de Estados Unidos”. Dentro del listado de los elegidos de 2024, Illinois tuvo 5 menciones para instituciones médicas reconocidas por su excelencia.

Cada año 100 instituciones de salud de todo Estados Unidos son reconocidas en esa lista que destaca la excelencia clínica, el compromiso con la seguridad del paciente, las iniciativas innovadoras, los esfuerzos de investigación y educación y los altos niveles de satisfacción de los pacientes, detallan desde Becker’s Hospital Review.

En ese conjunto, que se publica en orden alfabético, por lo que la ubicación de los hospitales en el mismo no es indicativa de ninguna evaluación, las siguientes instituciones de Illinois han sido reconocidas este año:

Centro Médico Advocate Christ (Oak Lawn, Illinois);

Hermanos Alexianos de Ascensión (Elk Grove, Illinois);

Hospital Edward de Endeavor Health (Naperville, Illinois);

Endeavor Health Hospital Elmhurst (Illinois);

Northwestern Memorial Hospital (Chicago).

Para la constitución del listado se aceptaron nominaciones y se realizó una exhaustiva “investigación editorial”. Por tratarse de un reconocimiento a la excelencia, los editores destacan “que los hospitales no pueden pagar por la inclusión”. Además, muchos de loscentros incluidos en el listado también han sido reconocidos por otros rankings nacionales, como los que otorgan The Leapfrog Group, U.S. News and World Report y Healthgrades, detallan desde Becker en el anuncio sobre los elegidos de 2024.

Los cinco hospitales destacados de Illinois

Junto a los nombres de los hospitales elegidos, la publicación detalla cuáles fueron los puntos destacados para su selección y reconocimiento.

En el caso de las instituciones de salud de Illinois los editores destacan:

Centro Médico Advocate Christ

Advocate Christ Medical Center es reconocido por “su atención cardíaca avanzada y sus servicios integrales de oncología”, detallan desde la publicación, donde también detallan que ese centro de salud ha sido reconocido por sus programas de cardiología por U.S. News & World Report para 2024-25.

Según explican los expertos, junto a la excelencia de esos servicios, el hospital se destaca en la prestación de “atención centrada en el paciente” y por sus programas de extensión comunitaria que “reflejan aún más su compromiso de mejorar la salud y el bienestar de los pacientes”.

Hermanos Alexianos de Ascensión

Ascension Alexian Brothers es una institución multipremiada y ampliamente reconocida por diferentes premios a la calidad de la atención de salud en los Estados Unidos. Desde Becker detallan dentro de la gran cantidad de reconocimientos que la institución obtuvo una calificación “A” de The Leapfrog Group en 2023, ha sido reconocido por Blue Cross Blue Shield Blue Distinction Specialty Care por atención cardíaca y cirugía de columna vertebral, ha ganado múltiples premios Healthgrades desde 2020, incluido el “Premio a los 50 mejores hospitales de Estados Unidos” y el “Premio a la excelencia en seguridad del paciente” en 2024.

Estas distinciones se apoyan según los expertos de Beckers en la tradición de la institución de brindar atención especializada, atención de emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cirugía para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Sus equipos de obstetricia y ginecología, agregan, brindan una experiencia de parto personalizada y atención neonatal avanzada para bebés enfermos.

Hospital Edward de Endeavor Health

Endeavor Health Edward Hospital es “un proveedor de atención médica regional líder conocido por su atención cardíaca avanzada, tratamientos contra el cáncer de vanguardia y servicios de accidentes cerebrovasculares de clase mundial”, describen desde Becker.

Los editores detallan que es uno de los hospitales no docentes más concurridos en el área de Chicago y ha sido incluido el puesto número 9 en Illinois y el área metropolitana de Chicago por U.S. News & World Report para 2023-24. Hacia delante, según anuncian desde Becker el hospital abrirá en 2025 un Centro Ambulatorio del Instituto Cardiovascular, que implicó una inversión de U$S 67 millones, y será el primero de su tipo en la región de Chicago.

Endeavor Health Hospital Elmhurst

Elmhurst Hospital ha obtenido numerosos reconocimientos según explican desde Becker donde destacan las calificaciones de A en los grados de seguridad hospitalaria de Leapfrog desde 2012, el reconocimiento como uno de los “100 mejores hospitales para 2024″ de Fortune/PINC AI, la certificación de oro por excelencia en la atención centrada en la persona por Planetree International, lo que lo convierte en uno de los 22 hospitales en los EE. UU. en lograr este honor.

En ese contexto según los editores el Elmhurst se destaca por sus asociaciones innovadoras para explorar la IA generativa en la atención médica.

Northwestern Memorial Hospital

El hospital brinda a los pacientes acceso a ensayos clínicos avanzados y a un entorno donde se desempeñan más de 1900 médicos de clase mundial, destacan desde Becker, donde también señalan que es el único hospital en Illinois incluido en el “Cuadro de Honor de los Mejores Hospitales” de U.S. News & World Report durante 13 años consecutivos.

LA NACION