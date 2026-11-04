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LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia y luego probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia y luego probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 15 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 53%
  • Pronóstico: probabilidad de lluvia y luego probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El jueves 5 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 13,90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
LA NACION
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