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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 16,10 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.
La probabilidad de precipitación de 71%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 15 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 71%
- Pronóstico: chaparrones probables
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El jueves 5 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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