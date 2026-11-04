Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 16,10 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Sursuroeste

: 15 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 5 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.