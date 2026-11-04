Cuándo comienza el nuevo mandato de JB Pritzker en Illinois: victoria en las elecciones 2026

JB Pritzker fue reelecto gobernador de Illinois en las elecciones del 3 de noviembre y se prepara para iniciar su tercer período consecutivo al frente del Poder Ejecutivo estatal. Aunque los votantes ya definieron la continuidad del demócrata, la transición hacia la nueva gestión debe respetar los plazos establecidos por la Constitución de Illinois.

Cuándo comienza el tercer mandato de JB Pritzker en Illinois

El nuevo mandato de JB Pritzker comienza el 11 de enero de 2027, fecha que corresponde al segundo lunes de enero posterior a las elecciones generales de Illinois.

La normativa local establece que las autoridades elegidas deben tomar posesión de sus cargos el segundo lunes de enero X de Pritzker

El gobernador demócrata estará acompañado por Christian Mitchell como vicegobernador, quien integró su fórmula electoral en 2026 y ya había formado parte de su administración entre 2019 y 2023.

Según el artículo V, sección 2, de la Constitución estatal, el gobernador asume el cargo el segundo lunes de enero durante un período de cuatro años, sin límite de mandato.

Cuántos mandatos lleva JB Pritzker como gobernador de Illinois

Pritzker llegó por primera vez a la gobernación de Illinois después de las elecciones de noviembre de 2018, cuando derrotó al entonces mandatario republicano Bruce Rauner. Asumió el 14 de enero de 2019.

En 2022 se postuló por segunda vez y le ganó a Darren Bailey, el mismo candidato a quien venció el pasado 3 de noviembre. De acuerdo con la biografía institucional publicada por la Secretaría de Estado de Illinois, Pritzker es el gobernador número 43 del estado.

El gobernador JB Pritzker destacó la importancia de los negocios latinos en Illinois

Por qué JB Pritzker puede ejercer tres mandatos consecutivos en Illinois

Al igual que en Texas, la Constitución de Illinois no establece restricciones sobre la cantidad de veces que un candidato puede ser electo gobernador. Esta disposición permite que un mismo dirigente permanezca en el cargo durante varios períodos consecutivos, siempre que obtenga el respaldo de los votantes.

Según el sitio oficial del gobierno de Illinois, el estado integra el grupo de 13 jurisdicciones de EE.UU. que no imponen límites a los mandatos de sus gobernadores.

Cuándo serán las próximas elecciones para gobernador de Illinois

Después de los comicios de 2026, la siguiente elección regular para gobernador de Illinois está prevista para el 5 de noviembre de 2030. El Código Electoral de Illinois dispone que las elecciones generales se celebren el primer martes posterior al primer lunes de noviembre de los años pares.

La persona que resulte electa en esos comicios deberá comenzar su mandato el 13 de enero de 2031, de acuerdo con el calendario constitucional vigente.

Con qué propuestas llegó JB Pritzker a las elecciones de Illinois de 2026

En una entrevista con Chicago Sun-Times, Pritzker explicó que buscará impulsar una mayor construcción de viviendas para ampliar la oferta disponible y reducir los costos que enfrentan quienes alquilan o intentan comprar una propiedad en Illinois.

La ampliación de la oferta habitacional y la reducción de los costos de acceso a la vivienda figuran entre sus principales compromisos @govpritzker

También se comprometió a mantener el presupuesto estatal equilibrado sin aumentar los impuestos generales sobre los ingresos o las ventas. En materia económica, planteó continuar con las medidas destinadas a reducir las obligaciones financieras del sistema de pensiones.

Otra de sus prioridades es avanzar en la regulación de la inteligencia artificial, especialmente en su utilización durante las campañas políticas. Además, propuso establecer mayores controles sobre los centros de datos para evitar que su demanda energética provoque aumentos en las facturas de electricidad de los residentes.