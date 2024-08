Illinois celebra la cerveza artesanal: estas son todas las fiestas previas al Oktoberfest

El norte estado de Illinois se prepara para ser el epicentro de varios eventos de cerveza artesanal durante el transcurso de las próximas semanas. Los amantes de esta bebida tendrán la oportunidad de degustar una gran variedad de aromas y texturas, y ya sea desde la experiencia o de la exploración de sabores únicos, estos encuentros prometen ser inolvidables.

Según Shawlocal.com, desde el noroeste de Illinois hasta los suburbios de Chicago se realizarán estos eventos para crear grandes experiencias para los amantes de la cerveza y elaboró una lista con los festivales que son imperdibles.

Los eventos de cerveceros de Illinois

Hops on the Rock

El sábado 12 de octubre se llevará a cabo el festival anual de la cerveza Hops on the Rock de Sterling Main Street. El evento se llevará a cabo en el Sterling Marketplace, cuya dirección es 111 W. Second St. Aquellas personas que cuenten con una entrada VIP, cuyo valor es de $50 dólares, podrán ingresar a las 2 PM, mientras que los que tienen una general, tiene precio de $30 dólares, podrán hacerlo entre las 3 y 6 PM. Los tickets se pueden conseguir a través del sitio web.

Hops on the Rock contará con música en vivo y muchos puestos de comida para acompañar un gran vaso de cerveza. El ingreso está permitido solo para los mayores de 21 años.

El valor medio de las entradas se encuentra entre $35 y $60 dólares

Pints by the Pound

Pints by The Pond es un festival de cerveza artesanal creado por el Distrito de Parque de Batavia y se realizará el sábado 21 de septiembre en el Peg Bond Center entre las 2 PM y las 5 PM. En este evento habrá degustaciones de los distintos tipos de cervezas, sidra y licores de 15 emprendimientos locales y además habrá una interesante propuesta gastronómica compuesta por tres restaurantes de renombre: Fernando’s Street Kitchen, Gindo’s y GV’s Italian Street Foods

Las entradas generales tienen un valor de $45 dólares, mientras que las entradas VIP, que permiten ingresar a la 1 PM, tienen un precio de $60 dólares. Los tickets se puede adquirir a través del sitio web del Distrito de Parque Batavia.

Oktoberfest de Ottawa

El festival Oktoberfest se desarrollará el sábado 21 de septiembre entre a las 10 AM y finaliza a las 10 PM en el Jordan Block de Ottawa. El evento contará con salchichas, pretzels, spaetzle, escalopes, melodías de polca y vendedores de artículos clásicos. Para adquirir los tickets debe hacerlo a través de su página web.

Estos festivales, además de cerveza, van a contar con música en vivo y varias propuestas gastronómicas

Festival HOPtober

El evento será exclusivamente para los mayores de 21 años y se realizará el sábado 28 de septiembre en el Memorial Park. El lugar contará con cerveza de otoño, sodas, sidra, música en vivo, comida y mucha diversión. Las estradas tienen un valor de $45 dólares a través de su sitio web y $50 dólares en puerta.

Festival folclórico de la cerveza artesanal y el vino

Una gran cantidad de cervecerías artesanales y de bodegas de todo el norte del estado de Illinois se encontrarán en Génova el sábado 7 de septiembre. El evento se realizará en las inmediaciones del río Kishwaukee en Carroll Memorial Park. La entrada general tiene un valor de $35 dólares y viene incluida con 20 degustaciones de 3:30 a 7:30 PM, mientras que el boleto VIP sale $55 dólares y tiene la ventaja de acceder al festival a las 2 Pm.

