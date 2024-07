La buena noticia para los latinos que quieren tramitar la licencia de conducir comercial en Illinois

Escuchar

Los residentes latinos del estado de Illinois tuvieron una excelente noticia esta semana, ya que a partir de ahora quienes deseen obtener la Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés) podrán rendir el examen escrito en español, anunció la Oficina del secretario de estado. Así, el estado se suma a un grupo de más de 20 entidades que ofrecen esta opción.

El gobierno de Illinois permitirá rendir el examen de la licencia de conducir comercial en español 123RF

La población de Illinois es de más de 12,5 millones de personas. Según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, un 19% de esa población es hispana o latina, y de acuerdo a la última información actualizada del organismo, un 13,8% de los habitantes de ese estado son hispanohablantes.

La medida se tomó como respuesta a la escasez de conductores de camiones y de autobuses escolares, según informó el propio secretario de Estado, Alexi Giannoulias, que aclaró que se mantendrán al mismo tiempo los “estándares de evaluación estrictos”. A su vez, señaló que la iniciativa también aborda la escasez de productores agrícolas que dependen de trabajadores agrícolas temporales.

La medida no modifica la información contenida en la prueba ni tampoco modifica los estándares ni los requisitos Freepik

Aunque la opción de rendir el examen escrito en español no altera la información contenida en la prueba ni tampoco modifica los estándares ni los requisitos, sí facilita la accesibilidad a la CDL, ya que personas que no hablan inglés como idioma principal podrán comprender la información técnica solicitada. Desde la oficina estatal subrayaron que la medida no modifica en absoluto los demás criterios para obtener la licencia, como los requisitos de permisos y capacitación.

Requisitos para obtener la CDL en Illinois

Los solicitantes de licencias de conducir comerciales en Illinois deben cumplir alguno de los siguientes requisitos:

Tener ciudadanía estadounidense;

Tener residencia permanente legal;

Ser un conductor no domiciliado.

Además, las personas deben pasar por un examen de salud y, aunque la prueba escrita podrá ser en español, aquellos interesados en tramitar la CDL tendrán que completar el examen práctico y la inspección previa al viaje en inglés, ya que el estado exige que se comprendan correctamente las instrucciones verbales básicas para cumplir con las pautas federales de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés).

Esta es la fuerte escasez que experimenta Illinois

Tal como indicó el secretario Giannoulias, la medida se toma como respuesta a la escasez de conductores de autobuses escolares que, según el director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés), Pedro Martínez, “desempeñan una parte vital del sistema educativo” de Illinois. “Las familias elegibles y los niños en edad escolar dependen del servicio confiable de autobuses amarillos para llegar a la escuela todos los días”, fundamentó.

La medida se tomó con elobjetivo de dar respuesta a la escasez de conductores de autobuses escolares en Illinois Freepik

En una entrevista al medio local Chalkbeat Chicago, Martínez había anticipado en marzo de 2024 que las escuelas de esa ciudad podrían no proporcionar transporte en autobús el próximo año escolar para los estudiantes de educación general por este problema. En tanto, para el funcionario local, “permitir que los solicitantes realicen la prueba en español ayudará a aumentar el acceso para convertirse en un conductor de autobús escolar, mitigando la escasez de choferes que CPS y otros distritos escolares han enfrentado en los últimos años”. Y agregó: “Es otro paso para lograr que más estudiantes elegibles viajen en los autobuses a medida que comenzamos el año escolar 2024-25 a finales de agosto”.

