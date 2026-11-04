Nuevo gobernador en Illinois: JB Pritzker gana las elecciones 2026

El gobernador JB Pritzker ganó las elecciones generales de este 3 de noviembre en Illinois y se consolidó como mandatario del estado por tercera vez consecutiva. La trayectoria del dirigente demócrata combina gestión pública, medidas legislativas e iniciativas en el sector empresarial e institucional.

Hasta cuándo será Pritzker gobernador de Illinois

Pritzker asumió el cargo de gobernador el 14 de enero de 2019 tras su triunfo en las elecciones del 6 de noviembre de 2018. En aquella oportunidad, compitió en fórmula conjunta con Juliana Stratton y venció al republicano Bruce Rauner por un margen de 15 puntos porcentuales.

Fue reelecto en 2022 con el mayor porcentaje de votos para un gobernador demócrata en más de 60 años.

El nuevo mandato de JB Pritzker como gobernador de Illinois finalizará en enero de 2031 @JBPritzker

La victoria obtenida en los comicios generales ante el republicano Darren Bailey le otorgó un nuevo mandato constitucional de cuatro años al frente del estado.

Su actual período culmina el 11 de enero de 2027, mismo día en que asume el nuevo gobierno, que estará vigente hasta enero de 2031.

El recorrido político de Pritzker y sus medidas como gobernador de Illinois

Pritzker no ocupó cargos públicos antes de su elección a gobernador en 2018. Según Ballotpedia, su primer antecedente electoral ocurrió en 1998, cuando compitió sin éxito en las primarias demócratas legislativas para representar a Illinois en la Cámara de Representantes y finalizó en el tercer lugar.

En el ámbito institucional, ejerció la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Illinois. Asimismo, desarrolló una extensa actividad como socio de la firma Pritzker Group Private Capital.

En enero de 2027, JB Pritzker asumirá su tercer mandato consecutivo en Illinois @GovPritzker

Entre sus medidas, eventos y curiosidades desde que asumió como gobernador en 2018, se encuentran:

Aprobación anual de presupuestos enfocados en la mejora de la calificación crediticia de Illinois .

enfocados en la . Incremento en la asignación de recursos financieros dirigidos a las escuelas públicas de todo el territorio estatal.

dirigidos a las de todo el territorio estatal. Aprobación de la prohibición de armas de asalto y promulgación de la Ley de Clima y Empleos Equitativos para reducir emisiones de carbono.

y promulgación de la Ley de Clima y Empleos Equitativos para reducir emisiones de carbono. Promulgación el 4 de junio de 2021 de los mapas para la redistribución de distritos electorales tras el censo de 2020.

electorales tras el censo de 2020. Mención por parte de medios de comunicación como posible candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2024.

en 2024. Firma en 2026 del presupuesto estatal de 56 mil millones de dólares con regulaciones sobre productos de cáñamo y suspensión de incentivos a centros de datos .

de 56 mil millones de dólares con regulaciones sobre productos de cáñamo y . Estimación en junio de 2026 por la revista Forbes de un patrimonio neto de US$4300 millones como el funcionario electo de mayor fortuna en el país.

Cómo fueron los inicios y la educación de Pritzker

Pritzker nació en Atherton, California, el 19 de enero de 1965. El gobernador proviene de una familia empresaria y figura como heredero de la cadena hotelera internacional Hyatt.

El gobernador JB Pritzker destacó la importancia de los negocios latinos en Illinois

Durante sus años de infancia y juventud, creció en el seno de un entorno familiar vinculado a los grandes negocios internacionales. Esta posición patrimonial facilitó su posterior desarrollo en el sector de las finanzas y el capital de riesgo.

En el plano educativo, Pritzker completó sus estudios universitarios en la Universidad de Duke, donde obtuvo el título de licenciado en ciencias políticas. Su trayectoria académica culminó con un doctorado en Derecho en la Universidad Northwestern.