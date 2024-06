Pizza Hut incluye en su menú una especialidad de Chicago y desata la polémica entre sus clientes

Escuchar

Cada región tiene su propia comida típica. O su reversión de los platos tradicionales. Tal es el caso de Chicago, que consolidó su propia pizza a lo largo de los años, pero no con una, sino con dos estilos de recetas.

Por un lado, se encuentra el estilo conocido como “deep dish”. El mismo presenta bordes altos y una masa gruesa, cubierta con mucho queso y salsa de tomate. Quizás sea el más elegido o difundido en la “ciudad de los vientos” pero no es el único. Del otro lado, encontramos a la pizza estilo taberna. Y definitivamente es el otro polo, ya que en este caso, la masa es fina.

Y por primera vez, este estilo llegó a los locales de Pizza Hut, la famosa cadena dedicada a esta comida. La empresa anunció en su página web que sumaba este estilo de pizza a su carta de opciones y la describe como poseedora de una “masa fina y crujiente” y un “corte cuadrado para picar y compartir”. Días antes del anuncio, la empresa optó por dejar pistas en las redes sociales, instalando un viejo debate sobre la masa.

Mediante un post de Instagram, la cadena publicó una imagen en la que podía leerse: “Deep dish no es la verdadera pizza de Chicago”. Los comentarios no se hicieron esperar: “Deep dish es lo que damos a los turistas”, opinó un usuario en un comentario. Y hasta una icónica pizzería de la ciudad se metió en el debate, generando aún más alcance: “Puedes quitarle la pizza a Chicago, pero no puedes quitarle a Chicago el deep dish”, comentó Lou Malnati’s.

Lo cierto es que más allá de los gustos por el tipo de masa, desde Pizza Hut dieron a conocer el porqué de esta incorporación: “Representa un audaz paso adelante como parte de nuestra misión culinaria de brindar a nuestros huéspedes innovación moderna que abarque lo que sabemos que nuestros clientes aman y buscan en una pizza. Tavern no es sólo una pizza; es una tendencia culinaria que refleja el entusiasmo de la escena de la pizza actual”, aseguró Rachel Antalek, directora de innovación alimentaria de Pizza Hut, en un comunicado de prensa.

La historia del estilo de pizza taberna

El sitio web Food&Wine revela que la pizza estilo taberna se remonta a la década de 1930, cuando se convirtió en un alimento básico en las tabernas de Chicago como un refrigerio que generalmente se ofrecía gratis junto con el alcohol. Y la cadena acerca este estilo a las masas para compartir todo ese “sabor abundante”.

La nueva pizza estará disponible en cuatro variedades: Pesto Margherita, The Ultimate, Salchicha de pollo picante y Pepperoni doble.

Pizza Hut compartió que Ultimate está “cubierta hasta el borde con salchicha, pepperoni, pimientos asados al fuego, cebollas, tomates y condimento de parmesano y orégano”. La salchicha de pollo picante, por su parte, incluye salsa marinara picante, salchicha de pollo, pimientos asados al fuego, cebollas caramelizadas y condimento de parmesano y orégano.

El Double Pepperoni está cubierto con una combinación “de marinara dulce, pepperoni clásico y pepperoni crujiente en tazas”, mientras que la variedad Pesto Margherita incluye “margherita dulce, tomates uva, ajo y pesto de albahaca”.

LA NACION