Elecciones en Illinois 2026: Pritzker gana y asegura su tercer mandato como gobernador

JB Pritzker fue reelecto gobernador de Illinois tras triunfar en las elecciones generales de este 3 de noviembre. El demócrata ejerce el cargo desde 2019 y se enfrentó al republicano Darren Bailey en las urnas. En tanto, la demócrata Juliana Stratton gana el Senado.

JB Pritzker, el demócrata que inicia su tercer mandato como gobernador de Illinois

Pritzker nació el 19 de enero de 1965 en Atherton, California. Es bisnieto de un inmigrante judío-ucraniano que fundó una firma de abogados en Chicago y heredero de parte de la fortuna de la cadena de hoteles Hyatt, creada por su familia, según consignó su biografía en Vignette.

Pritzker es bisnieto de un inmigrante judío-ucraniano que fundó una firma de abogados en Chicago @JBPritzker

En 1993, obtuvo su título universitario en la Universidad de Duke y luego se graduó como Doctor en Jurisprudencia (juris doctor) en la Escuela de Leyes de la Universidad Northwestern.

Comenzó a involucrarse en la política desde su juventud, tras colaborar en la campaña presidencial de Ted Kennedy en 1980. Luego, trabajó en el Capitolio para los senadores Terry Sanford y Alan Dixon.

En 2018, fue electo como el 43º gobernador de Illinois tras derrotar al republicano Bruce Rauner, y fue reelecto en 2022 con el mayor porcentaje de votos para un gobernador demócrata en más de 60 años.

El segundo puesto: Darren Bailey, el republicano que intentó vencer a Pritzker

Bailey nació el 17 de marzo de 1966 en Louisville, Illinois. Obtuvo el título de Asociado en Ciencias en Producción Agrícola en el Lake Land College y opera la Bailey Family Farm, una granja donde cultivan maíz y soja en el condado de Clay, según consignó en su biografía oficial.

En 2018, JB Pritzker fue electo como el 43.º gobernador de Illinois @JBPritzker

En 2017, se involucró en la política “de manera accidental” luego de mostrar su rechazo a una propuesta que contemplaba un aumento de hasta un 32% en los impuestos estatales sobre los salarios de los trabajadores agrícolas.

“Creo que me quejé demasiado, porque cuando la gente empezó a darse cuenta de lo que pasaba, me sugirieron que me postulara a representante estatal”, dijo en una entrevista con Illinois Times.

Bailey fue electo a la Cámara de Representantes de Illinois por el Distrito 109 un año después de iniciar su campaña en redes sociales. En 2021, accedió al senado estatal (Distrito 55) y se mantuvo en el cargo hasta el 11 de enero de 2023, rol con el que ganó notoriedad nacional en 2020.

Qué proyectaban las encuestas sobre las elecciones a la gobernación de Illinois

Los sondeos proyectaban una amplia ventaja de Pritzker sobre Bailey. Según el sondeo realizado por ActiVote entre el 2 y el 22 de octubre, el demócrata lideraba la intención de voto con un 58,7% frente al 41,3% del republicano.

Darren Bailey nació en Louisville, Illinois, y obtuvo un título de Asociado en Ciencias en Producción Agrícola Instagram/@baileyforillinois

El actual gobernador de Illinois lideraba entre los votantes de todas las edades, mientras que Bailey contaba con el apoyo de los votantes rurales.