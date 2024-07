Temporada de tornados en Chicago: cómo deben prepararse quienes viven en edificios altos

Escuchar

Chicago vivió la semana pasada una muestra de lo que es capaz la actual temporada de tornados. El lunes 15 de julio, al menos 22 tornados azotaron la región, mientras que el domingo 14 por la noche entre 6 y 8 tornados también llegaron de manera simultánea a la zona, según el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos.

Mientras las autoridades y los residentes siguen lidiando con las consecuencias provocadas por esas tormentas, que constituyeron un récord en cantidad para un solo día, muchas personas han comenzado a planificar de manera más consciente planes de evacuación de emergencia ante la posibilidad de que una nueva situación similar pueda producirse.

Tornados en Chicago: cómo protegerse

Entre los grupos especialmente preocupados, se encuentran habitantes de los grandes rascacielos que caracterizan a la ciudad de los vientos, y especialmente a quienes recién frente a la emergencia entendieron la especial vulnerabilidad en que la altura los dejaba ante a estos eventos.

Aunque casi todos saben que lo más seguro es buscar un refugio antes de que llegue la tormenta, luego del lunes 15 muchos se preguntan qué hacer si eso no es posible cuando un tornado llega y los encuentra en un piso 70.

“Cuando bajar no es una posibilidad, refugiarse en la parte más interior del edificio es la opción más segura” explicó Zachary Yack, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Chicago en diálogo con el Chicago Tribune.

Según el experto se debe buscar un sitio lo más alejado posible de las ventanas y los muros exteriores. Un corredor interno, un baño o un armario pueden ser las opciones más seguras, cuando no queda otra disponible. Aunque enfatizó que esas alternativas solo deben contemplarse cuando decididamente llegar a un lugar más bajo no sea posible.

Chicago, la tercera ciudad más poblada de los Estados Unidos es icónica por sus emblemáticos rascacielos

El especialista planteó que las personas que viven en rascacielos, al igual que el resto de la población, debe tener un plan de emergencia antes de que se emita una alerta y que como punto básico del plan se debe tener identificado un refugio seguro y las diversas formas de llegar al mismo.

Tornados: cuál es el lugar más seguro

Para el meteorólogo, siempre el lugar más bajo es el lugar más seguro frente a estas tormentas, por lo que recordó que los habitantes de los rascacielos deben consultar siempre con los administradores de los edificios cuáles son las opciones de seguridad contempladas.

Cada edificio tiene áreas seguras a las que sus habitantes deben dirigirse como sótanos o refugios certificados ubicados dentro de la propiedad, explicó el experto, que además destacó: “El mejor curso de acción es tratar de llegar al piso más bajo que se pueda”.

Aunque la situación del lunes 15 fue realmente inédita el profesional recordó que en 2023 la ciudad ya había sufrido la llegada de algunos tornados en las zonas aledañas al Aeropuerto Internacional O’ Hare.

Previamente a ese incidente el último registro de actividad huracanada en la ciudad de Chicago data de 1961, ya que las áreas urbanas no suelen ser epicentro de este tipo de fenómenos que desarrollan toda su intensidad en las zonas rurales, según explicó Yack. “Igualmente eso no significa que no pueda suceder y eso no significa que no vaya a suceder”, concluyó el experto.

Antes de la emergencia se debe ubicar el refugio más cercano a la vivienda e identificar las diferentes formas para llegar al mismo ya que muchas vías podrían estar cerradas JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las autoridades han vuelto a remarcar la importancia de que toda la población diseñe un plan para estar preparada y saber cómo actuar ante una eventual futura emergencia.

Los puntos esenciales de un plan de emergencia

Anotar los números de teléfono de los servicios de emergencia y tenerlos pegados en un lugar visible y programados en todos los celulares de la familia.

y tenerlos pegados en un lugar visible y programados en todos los celulares de la familia. Ubicar el refugio más cercano a la vivienda e identificar las diferentes formas para llegar al mismo.

a la vivienda e identificar las diferentes formas para llegar al mismo. Reunir y dejar en un lugar accesible toda la documentación importante del grupo familiar.

importante del grupo familiar. Preparar un kit de suministros de emergencia que contemple: alimentos no perecederos y agua; reserva de medicamentos de uso habitual, elementos de higiene básicos; linternas y packs de pilas.

Es esencial que todos los habitantes del hogar conozcan el plan, sepan la ubicación de los refugios y las vías de acceso, puedan tomar los documentos importantes que se han reunido y el kit de emergencia que se ha preparado.

