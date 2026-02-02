Incertidumbre en el Congreso estadounidense sobre negociaciones presupuestarias

La parálisis presupuestaria en Estados Unidos entró el lunes en su tercer día sin un claro desenlace en el Congreso, donde continúan las negociaciones entre la mayoría republicana y los demócratas.

"Vamos a lograr resolver todo esto de aquí al martes, estoy convencido", declaró el domingo en Fox News el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El "speaker" llegó a calificar de "formalidad" la votación prevista el martes en el pleno para poner fin al "shutdown".

Este lunes se incorpora al Congreso un nuevo electo demócrata, tras una elección parcial en Texas, lo que significa que el presidente de la Cámara no puede permitirse perder más de un voto en su propio campo.

Y varios legisladores del ala ultraconservadora han amenazado con oponerse al texto porque rechazan categóricamente renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Los demócratas se entregan a juegos políticos", lanzó el sábado el congresista Chip Roy, de Texas, en Fox News, acusando a la oposición de mantener al DHS "como rehén".

- Reformas -

La cuestión de la financiación de este importante departamento está en el centro del actual bloqueo en el Congreso, desde los recientes acontecimientos de Mineápolis.

Los demócratas se indignan por la muerte a finales de enero de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años abatido a tiros por agentes federales al margen de manifestaciones contra la presencia de la policía de inmigración (ICE) en esta metrópoli del norte de Estados Unidos.

Su fallecimiento se produjo menos de tres semanas después de la de Renee Good, también abatida a tiros por agentes federales en Mineápolis.

Los demócratas rehúsan desde entonces votar cualquier presupuesto para el DHS —el departamento del que depende ICE— si no se aplican importantes reformas en la manera en que operan sus agentes.

Piden, en particular, el uso sistemático de cámaras corporales, la prohibición del uso de pasamontañas y que toda detención de un migrante sea precedida de una orden judicial.

Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, afirmó el domingo en ABC News que el gobierno de Trump no podía "contentarse con palabras" y debía aplicar estas medidas inmediatamente.

Los republicanos se muestran de acuerdo con el uso generalizado de las cámaras corporales, que ya está muy extendido, pero se muestran muy reticentes sobre las operaciones a cara descubierta, porque aducen que los activistas difunden constantemente todos los datos personales que pueden lograr sobre los agentes.

Las órdenes judiciales son necesarias para allanar un domicilio, pero no para detener a alguien en la calle.

- "Necesitamos buena fe" -

Ante las amenazas de algunos legisladores de su campo, Mike Johnson podría necesitar votos provenientes de la oposición.

"Necesitamos buena fe de ambas partes", exhortó el domingo.

Si bien el "shutdown" ya va por su tercer día, Estados Unidos probablemente no vivirá una repetición del bloqueo de octubre y noviembre pasados, cuando republicanos y demócratas batallaron durante 43 días por la cuestión de subsidios de seguros de salud.

Cientos de miles de funcionarios fueron entonces puestos en paro técnico, mientras que otros, cuyas funciones se consideraron esenciales, tuvieron que seguir trabajando.

Pero todos tuvieron que esperar al final de la parálisis presupuestaria para recibir su salario.

El último "shutdown" terminó cuando algunos senadores demócratas decidieron votar a favor de un texto presupuestario elaborado por los republicanos, a cambio de promesas de concesiones sobre esos subsidios.