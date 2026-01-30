Indice de precios al productor en EEUU sube 3% en 2025

El índice de precios al productor (PPI), una medida de la inflación mayorista en Estados Unidos, aumentó un 3% en 2025 respecto a 2024, un nivel aún bastante elevado pero que se modera ligeramente en comparación con el año anterior.

Según los datos publicados el viernes por el Departamento de Trabajo, en términos mensuales, el índice PPI avanzó un 0,5% y cobró impulso en los tres últimos meses del año. Ese aumento es más marcado de lo que anticipaban los mercados, que esperaban más bien un incremento del 0,3% mensual, según el consenso publicado por MarketWatch.

El índice cierra 2025 0,5 puntos porcentuales por debajo de los niveles observados en 2024, ya que registró una bajada continua a lo largo del año antes de recuperar impulso en el último trimestre.

Si se toma el índice subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos, termina en 3,5% para el año pasado, apenas 0,1 puntos porcentuales menos que en 2024.

En términos mensuales, el PPI subyacente se sitúa en +0,4%, el doble de lo observado en noviembre.

Los datos correspondientes al mes de diciembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario o "shutdown" de servicios públicos federales en octubre y noviembre, que perturbó la recolección de información.