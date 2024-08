Inédito en el béisbol: un jugador se alista en ambos equipos en el mismo partido

El receptor de los Medias Rojas de Boston Danny Jansen protagonizó este lunes un hecho inédito en la historia del béisbol al convertirse en el primer jugador que actúa oficialmente para dos equipos en el mismo partido.

Esta doble actuación sin precedentes del jugador de 29 años se debió a una extraña confluencia de acontecimientos derivados del partido suspendido por Boston contra los Toronto Blue Jays hace dos meses.

En el momento en que se suspendió el partido del 26 de junio debido a la lluvia, Jansen era jugador de Toronto y estaba en medio de un bateo cuando se postergó el partido.

Un mes más tarde, el 27 de julio, Jansen fue traspasado a los Red Sox a cambio de tres prospectos.

Ese acuerdo allanó el camino para que Jansen se alineara el lunes contra su antiguo club, Toronto, cuando el partido suspendido el 26 de junio se reanudó en Fenway Park como parte de una doble cartelera.

Antes del partido, Jansen dijo que no se había dado cuenta de que le esperaba un lugar en la historia del béisbol tras su traspaso desde Toronto.

"Cuando me traspasaron, realmente no pensé en ello, pero recuerdo que me enviaron un tweet antes", dijo Jansen a MLB.com.

"Todo el mundo sigue diciendo que se está haciendo historia. Es algo tan extraño. Nunca me hubiera imaginado en esta situación de ser historia. Supongo que habría asumido que habría sucedido antes. Ese es uno de los primeros pensamientos que me pasaron por la cabeza", añadió.

