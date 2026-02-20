Inflación de EEUU se mantuvo elevada en diciembre, en 2,9% interanual (índice PCE)

La inflación de Estados Unidos aceleró su ritmo en diciembre, cuando registró 2,9% en tasa anualizada, de acuerdo con el índice PCE publicado el viernes, referencia de la Reserva Federal (Fed, banco central) para decidir su política monetaria.

El Departamento de Comercio dijo que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) avanzó un 0,4% mensual en diciembre, frente a 0,2% de noviembre. La cifra está ligeramente por encima de las expectativas del mercado que preveía un alza de 0,3%, según el consenso de MarketWatch.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, también registró un alza de 0,4% en diciembre, para un 3% interanual en 2025.