Inflación en EEUU repunta en agosto a 2,7% interanual (índice PCE)
La inflación de Estados Unidos aumentó en agosto, y se situó en 2,7% interanual, la tasa más alta registrada desde febrero, según el índice PCE publicado por el gobierno el viernes.
El PCE subió en agosto 0,1 puntos básicos respecto a julio (2,6%), cada vez más lejos del objetivo del 2% fijado por la Fed, responsable de la política monetaria de Estados Unidos.
El índice PCE es el preferido por la Fed para medir la inflación.
El aumento de precios en un mes también subió del 0,2% de julio al 0,3% de agosto.
La inflación subyacente, aquella que excluye los precios volátiles de los productos energéticos y alimentarios, se mantuvo estable en 2,9% anual, según informa el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Estos datos van en sintonía con las previsiones de los mercados, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.
La mayoría de los expertos espera que los precios en Estados Unidos vayan en aumento debido al impacto de los aranceles a las importaciones determinados por Donald Trump.
