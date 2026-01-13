Inflación en EEUU se mantuvo en 2,7% interanual en diciembre

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre, como esperaban los analistas, según datos publicados por el gobierno este martes luego de un año en el que los aranceles del presidente Donald Trump amenazaron la estabilidad de precios.

El índice de precios al consumo (IPC), una de las medidas clave de la inflación, subió un 2,7% en los 12 meses cerrados en diciembre, la misma tasa anual que en noviembre, según el Departamento de Trabajo.

En la medición mes a mes, el IPC aumentó un 0,3%.

Aunque los precios no se dispararon en los últimos meses de 2025, la inflación fue aumentando a lo largo del año a medida que Trump imponía oleada tras oleada de aranceles a las importaciones estadounidenses, afectando bienes de prácticamente todos los socios comerciales.

Sin embargo, en los últimos meses, la administración Trump ha ampliado una lista de exenciones que cubren productos clave, entre ellos agrícolas, ya que las preocupaciones por el costo de vida aumentan en los hogares del país.

Así, el 2,7% a diciembre de 2025 se compara con el dato de 2,9% a diciembre de 2024.

Pero los alimentos aumentaron por encima del promedio, un 3,1% en 12 meses.

El gobierno destaca una caída de precios de la gasolina, de 3,4%.

Las empresas han reportado costos más altos, aunque muchas han intentado amortiguar el impacto aumentando sus inventarios antes de los incrementos arancelarios, evitando así trasladar el total a los consumidores.

En diciembre, el índice que mide precios de las viviendas fue el factor principal detrás del repunte mensual de la inflación, según el informe del martes.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,6% en 12 meses.